KPSS sonuçları açıklandı!

18 Eylül'de yapılan ve merakla açıklanması beklenen KPSS 2022 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı için işte detaylar...

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2022 açıklandı. 18 Eylül tarihinde yapılan sınavın son günlerde merakla ne zaman açıklanacağı bekleniyordu. 2022 KPSS'ye giren memur adayları, ÖSYM'nin resmi web sitesinden sonuçlara ulaşabilirler.

KPSS 2022 açıklandı!

Yeniden yapılması ve sınavda kopya çekildiği iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan KPSS 2022 açıklandı. Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen memur adayları aşağıda yer alan linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirler.

https://sonuc.osym.gov.tr/

Kamu Personeli Seçme Sınavı kısaca KPSS, ÖSYM tarafından yapılan ve Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılan bir sınavdır. Sınava giren memur adayları, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler.

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Sınava giren adaylar; KPSS Lisans olarak Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek- Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınav sonuçlarına linkten ulaşabilirler.

KPSS sınav tercihlerinin ise bu ay sonunda başlaması bekleniyor. Tercihler yine aynı şekilde diğer sınavlarda da olduğu gibi ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

ÖSYM resmi Twitter hesabı, paylaşım yaparak KPSS 2022 sonuçlarının açıklandığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Sınava giren adaylar, sonuçları öğrendikten sonra her sene olduğu gibi bu sene de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepkilerini paylaştı. Twitter Türkiye gündeminde ise sınav ve sonuçların açıklanma zamanında olduğu gibi #kpss2022 etiketi yer aldı. İşte Twitter'da yankı alan bazı KPSS paylaşımları!

KPSS sonucumu bekliyorum ; #kpss2022 pic.twitter.com/5gbf2xYfst — Hilal?? (@hiilallc) October 17, 2022

Tüm gerginlikle sonucların acıklanmasını bekleyen KPSS tayfa #kpss2022 pic.twitter.com/P6nRKIZUMn — Cerenimo (@cerenimo_98) October 20, 2022

KPSS açıkladıktan sonra mobeselere takılan görüntülerim #kpss2022 pic.twitter.com/7GIqm1osSg — Bi kerede yanıl be Sefa (@sefalog) October 20, 2022

Sonuçları beklerken kendimi böyle sakinleştiriyorum #kpss2022 #ÖSYM #Ösym ÖSYM pic.twitter.com/9v04OGBuXg — leila (@birnevileila) October 21, 2022

Açıklandı. #kpss2022 pic.twitter.com/IUkkVc77bB — duygusaal?????? (@slowmusiic) October 21, 2022

Siz okuyucularımız 2022 KPSS'ye girdiniz mi? Girdiyseniz sonuçları beklediğiniz gibi oldu mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.