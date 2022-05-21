Konya'daki teknoloji kampüsü sanayinin siber güvenliğini sağlayacak - Haberler

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nde kurulan merkezde, sanayi kuruluşlarına yönelik olası siber saldırılara karşı çözümler geliştiriliyor.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, dünya genelinde bir günde çok sayıda siber saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Son yıllarda tüm dünyada çok hızlı bir dijitalleşme yaşandığına işaret eden Öztürk, bunun siber güvenlik zafiyetlerini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Siber tedbirler alınmadığı takdirde dijital dünyadaki maddi ve manevi varlıkların büyük tehlike altında olduğunu belirten Öztürk, "Odamızda, üniversitemizde, eğitim ve teknoloji kampüsümüzde yeni dijital dünyaya uyum göstermek için salgından önce büyük bir dönüşüm başlatmıştık. Salgın dijitalleşmenin artması sürecini daha da hızlandırdı. Öncesinden altyapı hazırlıklarımız olduğu için hızlı şekilde gelişim sağladık." diye konuştu.

"Her bir üyemiz için sızma testleri yapıyoruz"

Öztürk, askeri ihtiyaçlar, gıda ve enerji güvenliği ihtiyaçlarına siber güvenliğin de eklendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Anlık binlerce siber saldırının yaşanabildiği bir dünyadayız. Artık herkes tüm bilgilerini dijital ortamlarda saklıyor. Banka transferlerinden tutun da aklınıza gelen her şey, bütün çalışmalar artık dijital platformlarda yapılıyor. Bizim 25 bin üyemiz var. Hem kurumlarımızın hem de üyelerimizin siber güvenlik ihtiyacını karşılamak için bir siber güvenlik merkezi kurduk. Her bir üyemiz için sızma testleri yapıyoruz. Siber anlamda hangi noktalarda açıkları var, zaafları neler, bunları tespit edip rapor hazırlayacağız ve güvenlik açıklarını gidereceğiz. Bununla beraber kampüsümüzde şehrimiz ve ülkemiz için siber güvenlik uzmanları da yetiştiriyoruz. İlk uzman adaylarımızın eğitim süreci başladı."

Oda üyelerinin, siber güvenlik tedbiri almamalarından kaynaklı olarak zaman zaman büyük ekonomik zararlara ve zaman kayıplarına uğradıkları yönündeki şikayetlerinin arttığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar üyelerimize destek olup emniyet kısmını yönetmeye çalıştık fakat salgın siber güvenlik ihtiyacını müthiş şekilde artırınca siber güvenlik merkezimizi kurduk. Kendi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulumuz var zaten. Üniversitemizde bilgisayar mühendisliği bölümümüz var. Buralardan aldığımız bu sektöre ilgi duyan genç kardeşlerimizi, şehrimize ve ülkemize siber güvenlik uzmanı olarak yetiştireceğiz. Tabii siber güvenlik uzmanı yetiştirmek de kısa bir süreç değil. Öncelikle teorik eğitimleri olacak. Kampüsümüz pratik iş de yaptığı için uygulamalı olarak da kendilerini yetiştirecekler. Yetişen uzmanlarımızın bir kısmını burada değerlendireceğiz. Bir kısmı başka firmalarda çalışacak. Önceliğimiz, üyelerimizin ihtiyacını karşılamak ama ardından Türkiye'ye, hatta yurt dışına da hitap edeceğiz."