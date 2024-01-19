Üye Girişi
Haberler

Konya'da Türk Astronotun Uzay Yolculuğu Heyecanla Takip Edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Konya'da düzenlenen etkinlikte, Alper Gezeravcı'nın Ax-3 misyonu için başlayan uzay yolculuğu heyecanla izlendi. Katılımcılar, fırlatma töreninin heyecanına ortak oldu ve bu tarihi anları cep telefonlarıyla kaydetti. Türkiye'nin bu başarısı gençler arasında mutluluk ve heyecan yarattı.

Konya'da, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın "Ax-3 misyonu" için başlayan uzay yolculuğu takip edildi.

Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kurulan dev ekrandan tarihi anları izleyenler, fırlatma töreninin heyecanına ortak oldu.

Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru başlayan yolculuğuna şahitlik edenler, bu anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

Etkinliğe katılan Mehmet Emir Acar, tarihi anlara şahit olmanın onuru ve gurunu yaşadıklarını söyledi.

Fırlatma anında tarifsiz duygular yaşadıklarını vurgulayan Acar, "Gelecek nesillere, evlatlarımıza, belki ilerde torunlarımıza bu anları anlatmanın şerefi ve onurunu hissedeceğiz. Bunu bize yaşatan, buna vesile olan başta milli astronotumuz Alper Gezeravcı'ya, devlet büyüklerimize, hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünleri yaşamanın onurunu ve şerefini bize hissettirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Kelimeler şu anda kifayetsiz." dedi.

Fırlatma törenini izleyenlerden 7 yaşındaki Elif Öksüz de "Çok mutlu oldum, çok sevindim. Uzaya çıkmak çok heyecan verici. İnsanın cesur olması gerekiyor. Zevkli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben aslında doktor olmak istiyorum ama astronot olmayı da çok isterim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Alper Gezeravcı'yı izlemek bence çok zevkli ve heyecanlı." diye konuştu.

Türkiye'nin bu başarıya imza atmasının çok mutluluk verici olduğuna dikkati çeken gençlerden Toprak Zeyrek ise "Daha iyi yerlere gelebilmemiz için gönderilen astronotların orayı keşfetmesi ve incelemesi, bize bunun hakkında bilgiler getirmesi çok önemli. Türkiye'nin bu alanda gelişimi için mutluyum. Fırlatma esnasında kalbim çıkacak gibiydi. Çok heyecanlıydı. Kayıt da aldım zaten. Bu tarihi bir andı ve buna tanıklık etmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Teknoloji

Alper Gezeravcı Konya Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu? Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek? Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı uzay mekiği hızı ne kadar? Spacex kimin? SpaceX uzay yolculuğu ücreti ne kadar? 19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title