Konya'da "İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u" başladı
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Konya Büyükşehir Belediyesi, "İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u" düzenliyor.
KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, "İklim Odaklı Oyun Geliştirme Hackathon'u" düzenliyor.
Belediye Gençlik Meclisinin ev sahipliğinde "Go Game" adı verilen Hackathon, Beyşehir ilçesindeki kamp alanında gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden 17 yaş üzeri 128 üniversite öğrencisinin katıldığı Hackathon'da, çeşitli iklim odaklı oyunların geliştirilmesi isteniyor.
İlçede bir hafta sürecek Hackathon'da, baskı malzemeleri kullanılmadan plastik ve kartondan "sıfır atık" temasına dikkati çekilmeye çalışılıyor.
Hackathon, gençlerin oyun sektöründeki yeteneklerini gösterebilmesi, eğitsel oyun geliştirebilmesi ve sosyalleşmesi açısından önem taşıyor.
Bu kapsamda, Konya Büyükşehir Belediyesinin, üniversitelerde açılan oyun, tasarım, animasyon, dijitalleşme bölümleri ile yazılıma ilgi duyan gençlere destek sağladığı belirtildi.