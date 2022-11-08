Birbirinden farklı ve yüzlerce cihazı, zırhı üreten ve yakın zamanda derisinin altına çip yerleştiren ünlü YouTuber Tolga Özuygur'un atölyesini daha önce gezmiştik. Bugün ise SDN ofisinde kendisinin yaptığı konuşmayı engelleyen cihazı çalışma arkadaşlarımıza denettirdik. Kimler konuştu, kimle konuşamadı tüm detaylar videomuzda.

Konuşmayı engelleyen cihazı ofiste denedik!

İlginç buluşları ve gerçek ateşleme yapabilen Iron Man zırhı ile ismini duyuran YouTuber Tolga Özuygur, başta Marvel hayranları olmak üzere teknolojinin çılgın tarafıyla ilgilenen herkesin ilgisini çekiyor. Son zamanlarda kafa üstüne takılan bir kulaklık ve bir cihaz ile "konuşmayı engelleyen cihaz" üreten Özuygur'un buluşunu SDN ofisindeki çalışma arkadaşlarımız üzerinde denedik.

Tolga Özuygur'un ürettiği diğer cihazlar nedir derseniz, derisinin altına NFC çipi yerleştirmesini örnek gösterebiliriz. Bu çip ile ofisinin kapısını veya aynı iletişim protokolünü kullanan cihazları programlayarak tıpkı bir anahtar gibi kullanabiliyor.

Ofisimizde ise Samet Jankovic, engelleme cihazını takan çalışma arkadaşlarımıza bazı cümleleri anlamlı bir şekilde okutmaya çalıştı. Başarılı olanlar da olamayanlar da olsa da ortaya eğlenceli anlar çıktı.