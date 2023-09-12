Konak Belediyesi Türkiye Bilişim Ödülleri'ne aday oldu

Konak Belediyesi, Türkiye Bilişim Ödülleri'ne üç projesiyle başvurdu. Konak İş Eğitim Merkezi, Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (SPACE) ve Konak Belediyesi Dijital Arşiv Projesi aday projeler arasında yer alıyor.

Konak Belediyesi'nin projeleri arasında yer alan Konak İş Eğitim Merkezi, Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (SPACE) ile Konak Belediyesi Dijital Arşiv Projesi "Türkiye Bilişim Ödülleri"ne aday oldu.

Türkiye Bilişim Derneğinin "Kamu Bilişim Ödülleri" adıyla başlattığı ve bu yıl isim değiştirerek 14'üncüsünü düzenlediği "Türkiye Bilişim Ödülleri"ne Konak Belediyesi üç projesiyle başvurdu.

"Kamudan İş Dünyasına eHizmetler, Kamudan Vatandaşa eHizmetler" kategorilerinde yarışan Konak Belediyesi'nin projeleri, Konak İş Eğitim Merkezi, Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (SPACE) ile Konak Belediyesi Dijital Arşiv Projesi oldu.

19 Eylül'de düzenlenecek törenle ödüllerin sahiplerini bulacağı etkinlikte kazananlar, tören sırasında 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek.

KONAK İŞ EĞİTİM MERKEZİ İKİ KATEGORİDE ADAY

Konak Belediyesi, dijital dönüşüme önemli katkılar sağlayan projeleri ortaya çıkarmak ve bu projelerin topluma olan değerini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Ödüllerine üç projeyle katıldı. Bu projelerden ilki lansmanı geçen günlerde yapılan Konak İş Eğitim Projesi oldu. Kamudan İş Dünyasına eHizmetler ve Kamudan Vatandaşa eHizmetler olmak üzere iki kategoride yarışan proje, Konak ve İzmir'deki mevcut işgücü piyasası ihtiyaçları üzerine kapsamlı bir çalışma ile hedef kitleye mesleki ve sosyal beceri eğitimleri vererek bu ihtiyaçları karşılanmasını hedefliyor. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından açılmış olan "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamında yaklaşık 10 milyon TL hibeyle yola çıkan proje, paydaşların da ortak kararıyla CNC programcılığı ve kullanımı konusunda mesleki eğitim hedefliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve NORM Holding ortaklığında yürütülecek proje kapsamında ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş aralığındaki 60 genç yaklaşık 800 saat eğitim görecek. Eğitimlerin sonunda gençler mesleki yeterlilik belgesi alacak. Eğitimi tamamlayarak ustalık belgelerini alan gençler başta Norm Holding bünyesindeki firmalar olmak üzere sanayi alanında hizmet üreten firmalarda staj yapabilecek ve buralarda iş imkanlarını değerlendirebilecek.

ÇEVRE DOSTU PROJE DE ÖDÜLE ADAY

Konak Belediyesi'nin ödüle aday ikinci projesi ise Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi oldu. Kamudan Vatandaşa eHizmetler kategorisinde yarışan proje, iklim değişikliğine uyum teknolojilerinin ve sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması için yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması ve Türkiye ve AB'deki yerel yönetimler arasında uyum konusundaki bilgi ve deneyim alışverişinin sağlanmasını hedefliyor. Proje kapsamında, proje ortağı belediyeler arasında çalışma ziyaretleri düzenlenecek. Konaklı gençlere ve çocuklara yönelik bir İklim Farkındalık Merkezi kurulacak. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden toplam 20 yerel yönetimden temsilcilerin katılacağı İklim Zirvesi de Konak'ta gerçekleştirilecek.

DİJİTAL ARŞİV ÖDÜL BEKLİYOR

Konak Belediyesi Dijital Arşiv Projesi de Türkiye Bilişim Ödüllerine aday projeler arasında yerini aldı. Konak Belediyesi arşivinin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlayacak proje kapsamında ilk olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivi dijital ortama taşınacak. Arşivdeki belgelerin sayısallaştırılması, sayısallaştırılan klasör ve dosyaların indekslenmesi sürerken sayısallaştırılan dosya ve klasörlerin fiziki düzenlemesi de yapılacak. Arşivin dijitalleşmesiyle birlikte fiziki ortamdaki belge ve dosyaların Arşiv Yönetim Sistemi Programı ile elektronik ortamda, güvenli ve sistematik bir şekilde saklanması ve yönetilmesi sağlanacak. Bilgi ihtiyacını karşılamada fiziki belgeye bağımlılık en az seviyeye indirilecek, evraklara ulaşım hızlı ve güvenli olacak. Dijital Arşiv de Kamudan Vatandaşa eHizmetler kategorisinde yarışıyor.