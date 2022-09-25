Komşu ile ortak internet kullanmak suç mu?

Artan fiyatlar nedeniyle birçok kişi interneti ortak olarak kullanıyor. Peki interneti komşu ile ortak kullanmak suç mu?

İnternet artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Akıllı telefon, bilgisayar, televizyon, tablet ve birçok elektronik cihaz artık internetin nimetlerinden yararlanabiliyor. İnternet abonelik ücretleri ise özellike son zamlarla birlikte oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı.

Komşu ile internet paylaşmanın riskleri neler?

Çoğu kişi bu duruma çözüm olarak ise komşuları ile ortak internet kullanımına yönelmiş durumda. Böylece faturayı ikiye bölen kullanıcılar, daha az para ödeyebiliyorlar. Peki interneti komşu ile ortak kullanmak suç mu?

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İnterneti ortak kullanım durumu, internet hizmeti için ödenen bedeli düşürmenin yanında bir çok riski de beraberinde getiriyor. Servis sağlayıcı ile yapılan sözleşme gereği, ortak internet kullanımı suç teşkil etmektedir. Sözleşmede de belirtildiği gibi, internet hizmeti, bireysel kullanım amacıyla sağlanıyor.

İnternet hizmetini komşusuyla paylaşan kullanıcı, yeniden dağıtım sağladığı için gelir elde etmiş kabul ediliyor. Dolayısıyla bu kişi ticari faaliyette bulunmuş sayılıyor. Bu durum da internet sağlayıcınız ile yapılan sözleşme gereği suç teşkil ediyor.

Sözleşmeye dayalı bu suçu kenar bıraksak bile ortak internet kullanımı birçok riski de içerisinde barındırıyor. Ortak kullanımdan kaynaklanan güvenlik riskleri ve yasal riskler bu konuda çok daha büyük önem arz ediyor.

Ortak kullanılan internet üzerinden olası bir suç işlenmesi durumunda siz de suçlu durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda ortak internet kullanırken, eğer komşunuz art niyetli ise bilgisayar ya da telefonunuzda dosyalara da kolayca erişebilir.

İnterneti paylaştığınız kişi, ağ izleme yazılımları ve sniffer uygulamaları ile internette gezdiğiniz her siteden haberdar olabilir. Sahip olduğunuz verileri görüntüleyebilir, bankacılık işlemlerinizi kayıt edebilir ve hesaplarınızı boşaltabilir. Mail ve sosyal ağ şifrelerinizi de ele geçirebilir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında komşu ile internet paylaşımı yapmak, hem suç teşkil etmesi hem de yüksek riskler barındırması nedeniyle kulağa pek de mantıklı gelmiyor. Peki siz komşu ile internet paylaşma konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.