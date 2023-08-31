Kompakt drone pazarında DJI Mini 4 Pro sürprizi!

DJI, Mini 3 Pro modelin tanıtımının üzerinden fazla bir zaman geçmemesine rağmen yeni bir kompakt dron üzerinde çalışıyor.

Mayıs 2023'te tanıtılan DJI Mini 3 Pro sahip oldukları özellikler ile meraklılarını oldukça etkilemeyi başardı. En iyi kompakt dron modellerinden birisi olarak kabul edilen DJI Mini 3 Pro, engellerden kaçınma yeteneği ve düşük ışıktaki kamera performansı ile büyük beğeni topladı. DJI şimdi ise bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

DJI Mini 4 Pro yakın zamanda yüzünü gösterecek

DJI, Mini 3 Pro modelin tanıtımının üzerinden fazla bir zaman geçmemesine rağmen yeni bir kompakt dron üzerinde çalışıyor. Yeni modelin yine küçük boyutları ve 250 gramı geçmeyen yapısı ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi bekleniyor.

DJI'nın yeni dron modelini eylül ayı içerisinde tanıtması öngörülüyor. 250 gramın altında kalacak olan yeni bir DJI Mini modeli ile kayıt veya kimlik belgesine gerek kalmadan dronlar serbestçe uçurulabilecek. ABD cephesinde de bu duruma yönelik yasa 16 Eylül'de yürürlüğe girecek.

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Henüz tanıtımının üzerinden 3 aylık bir süre geçmesi nedeni ile DJI Mini 4 Pro'daki yeniliklerin oldukça sınırlı olmasını bekliyoruz. Yeni kompakt dron modelinde daha gelişmiş bir engelden kaçma sisteminin yanı sıra gelişmiş iletim teknolojisi, daha uzun uçuş süresi ve DJI'nın yeni RC 2 kontrol cihazının kullanılabileceği gelen bilgiler arasında.

Markanın mevcut dron yelpazesine baktığımızda DJI, Mini 3'ü giriş seviyesi olarak tanımlıyor. Bunun üzerinde, her ikisi de "gelişmiş" drone olarak adlandırılan Mini 3 Pro ve yeni Air 3 yer alıyor. Mavic 3 Pro ise serinin mevcut amiral gemisi olarak nitelendirilebilir. Mini 4 Pro ise tanıtılması ile birliket Mini 3 Pro'nun yerini alacak. Yeni modelin fiyatının yurt dışında yaklaşık 750 dolar olması bekleniyor.

DJI, yeni kompakt dron modeli ile piyasadaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki siz eylül ayı sonunda tanıtılması beklenen DJI Mini 4 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.