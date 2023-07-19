KolumanTech, Yeni Nesil Ar-Ge Markası Olarak Faaliyete Başladı

Koluman Holding bünyesinde faaliyet gösteren yeni nesil Ar-Ge markası KolumanTech, dijital lansmanını gerçekleştirdi.

Otomotiv teknolojileri, savunma sanayi, yazılım, otomasyon konularında öncü bir rol üstlenen KolumanTech, otonom araç teknolojileri, insansız sistemler, ileri güvenlik çözümleri ve diğer yenilikçi savunma teknolojileri gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Girişim, müşterilere güvenli, akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunarak, sektöre yön veren bir konumda yer almayı hedefliyor. Marka ayrıca, sürdürülebilirlik, verimlilik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi odaklı çözümler sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

'EN SON TEKNOLOJİLERI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ'

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, konuya ilişkin, "KolumanTech olarak, otomotiv, savunma sanayi ve lojistik sektörüne yönelik yenilikçi ürün dizaynı, yenilenebilir enerji teknolojileri, otonom sürüş ve dijitalizasyon alanlarında faaliyet göstereceğiz. Özgün dizayn ve yazılımlarımızla, müşterilere en son teknolojileri sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize hizmet edecek yenilikçi çözümlerimizle, sektörde lider bir konuma ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.