Kolombiya'da düzenlenen uluslararası havacılık ve uzay fuarı sona erdi

Kolombiya'da düzenlenen F-AIR COLOMBIA 2023 uluslararası havacılık ve uzay fuarı, akrobasi gösterisiyle sona erdi. Fuarda savunma sanayi üreticileri, özel şirketlere ait hava araçları ve Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları sergilendi. Fuarı yaklaşık 47 bin kişi ziyaret etti.

Kolombiya'da düzenlenen "F-AIR COLOMBIA 2023" uluslararası havacılık ve uzay fuarı sona erdi.

Ülkenin Rionegro kentindeki Jose Maria Cordova Uluslararası Havalimanı'nda organize edilen ve 4 gün süren fuar, akrobasi gösterisiyle tamamlandı.

Yetkililer, Latin Amerika'nın en önemli havacılık fuarı olarak bilinen "F-AIR COLOMBIA 2023"ü yaklaşık 47 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Fuarda savunma sanayi üreticileri, özel şirketlere ait hava araçları, havacılık sektöründen çeşitli şirketler ve Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları yer aldı.

Fuara, ABD başta olmak üzere Bolivya, El Salvador, Guatemala, Hollanda ve Venezuela'dan yaklaşık 42 şirketin katıldığı bilgisi paylaşıldı.