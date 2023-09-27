Kolektif House'tan Ankara adımı: Kapılarını açtı!

Her ihtiyaca yönelik geliştirdiği inovatif çalışma alanı çözümleriyle iş hayatına yön veren sektörün lider markası Kolektif House, Ankara açılımıyla lokasyon sayısını artırıyor. Başkentteki ilk lokasyonu 1071 Ankara'yı hayata geçiren Kolektif House, Ankara'da bu sene 2 lokasyonun daha kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Başkentte iş dünyasının kalbinde konumlanıyor

Ankara'da iş dünyasının merkezinde yer alan 1071 Ankara, Mevlana Bulvarı'nın paralelinde konumlanıyor. 2.567 metrekare alana sahip olan 1071 Ankara'da Hazır Ofis, ortak çalışma alanı kullanımı sağlayan Gezgin üyelik, yasal adres hizmeti sağlayan Sanal Ofis gibi her ihtiyaca uygun çalışma alanı çözümlerinin yanı sıra şirketlerin ihtiyaçlarına terzi usulü yaklaşımla Enterprise – Özel Tasarım ve Suit Ofis çözümleri de sunulacak.

Sektörde pazar lideri

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, "2015 yılında 'Sev, yarat, paylaş' mottosuyla çıktığımız yolculuğumuzda son 5 yılda her yıl yaklaşık 2 kat büyüdük. Bugün gelinen noktada Türkiye'deki hazır ofislerin yaklaşık yüzde 25'ine sahibiz ve Türkiye'de pazar lideriyiz. Açacağımız yeni lokasyonlarla pazar payımızı kısa sürede yüzde 30'a taşımayı hedefliyoruz" dedi.

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Farklı büyükşehirler de markajında

Ankara atılımlarının da bu hedefi destekleyeceğini ifade eden Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti: "2024 yılı Türkiye'de hızlı bir şekilde yaygınlaştığımız bir yıl olmaya devam edecek. Yakın zamanda Moda, A+Live Ataşehir, Ferko Signature gibi merkezi lokasyonlarımızı hizmete açtık. Kısa süre sonra Now Bomonti, Anatolium Kartal gibi yeni lokasyonları da bünyemize katacağız. İstanbul dışında ise 1071 Ankara'nın ardından önümüzdeki aylarda başkentte 2 yeni lokasyonu daha açmaya hazırlanıyoruz. Kolektif

House olarak Ankara'daki büyük açılışlarımızın yanı sıra farklı büyükşehirler için de pazar araştırmamız sürüyor. Gelecek yıllarda ise yeni hizmetlerle kullanıcılarımıza daha fazla değer üretmeyi ve yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz."