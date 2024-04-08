Elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı arttıkça, kişisel kullanım için geliştirilen şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da artıyor. Bu doğrultuda, Koenigsegg markası için tasarlanan Envera, yüksek performanslı araçlar için taşınabilir bir batarya şarj istasyonu sunuyor. İşte özellikleri…

Koenigsegg Envera: Lüks taşınabilir elektrikli otomobil şarj istasyonu

Envera, gücünü ve tasarımını Koenigsegg Agera'dan alıyor ve aerodinamik hatlarıyla dikkat çekiyor. 7.2 kW güç sağlayabilen bu taşınabilir şarj istasyonu, 100 – 400 volt AC voltaj uyumluluğu ve hem Tip 1 hem de Tip 2 AC şarj portlarına sahip. İsteğe bağlı olarak DC hızlı şarj adaptörü de eklenmiş.

Koenigsegg Envera, aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre ve toprak hata koruması gibi güvenlik önlemlerine sahip. Ayrıca, cihaz aşırı ısındığında otomatik olarak kapanıyor. Bu şarj istasyonu, sadece Koenigsegg süper otomobillerini değil, diğer markaların elektrikli araçlarını da şarj edebiliyor.

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IP65 dereceli kasa sayesinde aşınma ve yıpranmaya karşı üstün koruma sunuyor ve -20 ila 50 Derece arasında çalışabiliyor. Kullanım kolaylığı için 7 metre uzunluğunda esnek bir şarj kablosu ile birlikte geliyor.

Koenigsegg Envera taşınabilir elektrikli otomobil şarj istasyonu, kullanıcılara şu kolaylıkları sağlayacak:

Taşınabilir ve kullanışlı tasarım: Envera, hareket halindeyken rahatlıkla taşınabilir, bu da sürücülere her yerde şarj olanağı sunar.

Hızlı şarj kapasitesi: 7.2 kW gücünde bir şarj kapasitesi sunarak, elektrikli araçları hızlı bir şekilde şarj edebilme özelliği.

Çeşitli uyumluluk: 100 – 400 volt AC arası geniş voltaj uyumluluğu ve hem Tip 1 hem de Tip 2 AC şarj portlarına sahip olması, çeşitli araçlarla uyumlu olmasını sağlıyor.

Güvenlik özellikleri: Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre ve toprak hata koruması gibi güvenlik önlemlerine sahip olması.

Dayanıklı ve sağlam yapı: IP65 dereceli kasa, cihazı aşınma ve yıpranmaya karşı korurken, -20 ila 50 Derece Celsius arası sıcaklıklarda çalışabilme yeteneği.

Uzun şarj kablosu: 7 metre uzunluğundaki esnek şarj kablosu, daha rahat bir şarj deneyimi sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüz: LCD ekran, gerçek zamanlı şarj durumu ve diagnostik bilgilerini gösteriyor.

Üstün tasarım ve estetik: Koenigsegg Agera'dan ilham alan şık gövde tasarımı, hem işlevsellik hem de estetik açıdan üstün bir deneyim sunuyor.

Bu özellikler, Koenigsegg Envera'nın elektrikli araç sahipleri için pratik, güvenli ve şık bir şarj çözümü olmasını sağlıyor. Koenigsegg Envera, portatif EV şarj istasyonları alanında yeni standartlar belirliyor. Gerek kullanışlılık, gerekse lüks ve çok yönlülük açısından, premium bir markanın ürünü kullanmanın avantajlarını sunuyor.

Bu gelişme, elektrikli araç sahiplerine hem şık hem de fonksiyonel bir şarj deneyimi vaat ediyor. Peki sizce bu yenilikçi taşınabilir şarj istasyonu, elektrikli otomobil kullanıcılarının deneyimini nasıl değiştirecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.