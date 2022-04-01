Kayseri'de teknoloji meraklısı gençler için "KocaFest" düzenlenecek

Kayseri'de, teknoloji ve bilim meraklısı gençler için haziranda Kocasinan Teknoloji Festivali (KocaFest) gerçekleştirilecek.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek.

Festival öncesi Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknoloji tabanlı çalışma yapan Sümer Fen ile Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu, Kocasinan Kız Anadolu ile Sami Yangın Anadolu liselerinin öğrenci ve öğretmenleriyle Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Öğrenci ve öğretmenlerin fikirlerini dinleyen Çolakbayrakdar, TEKNOFEST'e hazırlanan gençlere tam destek verdiklerini, haziranda ise KocaFest'i düzenleyeceklerini bildirdi.

Öğrencilerin heyecanını yürekten hissettiğini ifade eden Çolakbayrakdar, onların heyecanının karşılığını bulması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Belediyenin Uzay ve Havacılık Merkezi ile TEKNOFEST'e hazırlanan öğrencilere yardımcı olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yenimahalle'deki bir binamızı teknoloji tabanlı atölye haline getireceğiz. Gençlerin istedikleri teknoloji uygulamalarını yapabilecekleri bir atölye olacak. Bu yıl Kocasinan Teknoloji Festivali'ni yapacağız, özellikle yurt içi ve yurt dışında yarışmalara katılım sağlayacak altyapıyı da sunacağız. Gençlerimizin bu gayretinin karşılık bulacağına eminim. Gençlerimizin şevkini artırma noktasında her türlü desteğe hazırız. Bu fırsatları Kocasinan'da bulunan toplam 33 liseye sunabilmek ve her lisenin bir takım çıkarabileceği çalışmalara imza atabilmek için çalışıyoruz. İnşallah gençlerimizin daha da mutlu olabileceği ortamı sunmuş oluruz."

Çolakbayrakdar, Türkiye'nin milli teknolojisini üreten bireylerin yetiştirilmesi için gayret ettiklerini, geleceğin inşasında bunun büyük rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de festivalle gençleri, milli teknoloji hamlesinde cesaretlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.