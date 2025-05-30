Kocaeli Üniversitesi Roket Takımı, TEKNOFEST'te Birincilik İçin Yarışacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) "Kılavuz KouSpace Roket Takımı", geliştirdikleri roketlerle TEKNOFEST'te birincilik için mücadele edecek.

KOÜ Mühendis Beyinler Kulübü bünyesinde 2019 yılında kurulan takımın 28 üyesi, Milli Uzay Programı'ndan aldıkları ilhamla "Dikey İnişli Roket" ve "Orta İrtifa Roket" projeleri geliştirdi.

Geleceğin mühendisleri, tasarladıkları roketlerle TEKNOFEST 2025 kapsamında eylülde düzenlenecek "Dikey İnişli Roket Yarışması" ile "Roket Yarışması"nın orta irtifa kategorisinde derece almak için mücadele edecek.

Ön tasarım değerlendirmesinde başarılı bulunarak kritik tasarım raporu aşamasına geçmeye hak kazanan takım üyeleri, ağustos ayında dikey inişli roketin test uçuşunu gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kılavuz Teknoloji Merkezi atölyelerinde çalışmalarını sürdüren takım üyeleri, Türkiye'nin uzay teknolojisi alanındaki gelişimine katkıda bulunma hedefliyor.

"Yarım bıraktığımız işi tamamlamak istiyoruz"

Takım kaptanlarından KOÜ Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Samet Bilgin, AA muhabirine, arkadaşlarıyla bir hayalin peşinde bu yola çıktıklarını söyledi.

Bilgin, zamanla bazı şeylerin farkına vararak bunların ülkeye katkı sağlayabileceğini düşündüklerini belirterek, bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda geliştirdikleri roketlerle önceki yıllarda katıldıkları TEKNOFEST yarışmalarında dereceler elde ettiklerini aktaran Bilgin, "Dikey İnişli Roket Yarışması, Türkiye'nin aya iniş konusundaki hedefleri için veri tabanı oluşturuyor. Orta İrtifa Roket Yarışması da uzay görevinde Türkiye'nin hem veri tabanı oluşturup hem de yetkin insan yetiştirmesini sağlıyor. Biz de arkadaşlarımızla bunun için çalışıyoruz. Hayallerimiz için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bilgin, kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini anlatarak, TEKNOFEST'e yönelik kritik tasarım raporlarını teslim etmelerinin ardından atışa hazırlık rapor sürecinin başladığını dile getirdi.

Yarışmalarda derece almayı hedeflediklerini vurgulayan Bilgin, "Yarım bıraktığımız işi tamamlamak istiyoruz. Görevi başarılı şekilde tamamlayıp derece elde etmek istiyoruz. Yarım bıraktığımız işleri TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalarda tamamlamak istiyoruz." dedi.

"Roketlerimiz savunma sanayi ve uzay teknolojileri alanında kullanılabilir"

Takım kaptanlarından KOÜ Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ahmet Merdan Sütçü de tasarladıkları roketlerin, Türkiye'nin uzay programından aldıkları ilhamın ürünleri olduğunu söyledi.

TEKNOFEST Roket Yarışması'na 2019 yılından beri katıldıklarını belirten Sütçü, başarılarını katlamak istediklerini kaydetti.

Sütçü, geliştirdikleri roketlerin savunma sanayi ve uzay teknolojileri alanında kullanılabileceğini dile getirerek, "Bunlar saldırı amaçlı ürünler değil. Mesela orta irtifa roketimizin içinde bilimsel görev yükü var. Bu görev yükü veri toplamak amacıyla olabilir. Yukarı çıktığında roketten ayrılıyor ve ayrı şekilde yere iniyor. Farklı görev türleri var." ifadelerini kullandı. ???????