Kocaeli Büyükşehir Belediyesi URBAS Sistemi ile Kağıt Tasarrufu Sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri için geliştirdiği URBAS sistemi ile iki yıl altı ayda 282 bin 500 kağıdın tasarrufunu sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri için geliştirdiği URBAS sistemi ile iki yıl altı ayda 282 bin 500 kağıdın tasarrufunu sağladı.

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahiplerinin büyükşehir ulaşım dairesi başkanlığına gitmeden işlemlerini internet üzerinden yapabilecekleri sistem olan URBAS (Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi), kolaylık sağlıyor. Ulaşım dairesi başkanlığına bağlı Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilen bu sistem ile toplu taşıma, servis ve taksi sürücülerinin eğitim başvuruları, araç sahiplerinin toplu taşıma, servis ve taksi sahibi kişilerin ticari plakaları ile ilgili devir, çekme, araç değişikliği, çalışma ruhsatı, tahsis, güzergah izin belgeleri ve bandrol gibi işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor. Online sisteme geçilmesi ile kullanıcılar ulaşım dairesine gitmeden, trafiğe fazladan aracın çıkmamasına, emisyon salınımı ile kağıt ile toner kullanımının önlenmesine ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sağlıyor. URBAS sisteminin devreye girmesinden bu yana geçen 30 aylık süreçte toplam 56 bin 501 başvuru sonuçlandırıldı. Bu çerçevede yaklaşık 381 bin 433 kilo CO2 emisyon salınımının önüne geçildi. Ayrıca işlemlerin online olarak gerçekleştirilmesinden dolayı 282 bin 500 kağıdın tasarrufu sağlandı.

URBAS nedir?

URBAS (Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi), Türkiye'de ilk defa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılan özgün bir sistemdir. Buna göre ticari plaka sahiplerinin işlemlerinin tamamı yazılım üzerinden gerçekleştirilebiliyor. URBAS üzerinden başvurular alınırken sisteme yüklenen belgelerin hızlı şekilde kontrolleri sağlanıyor ve eksik ve hatalı başvuru kaynaklı zaman kayıplarına çözüm getiriyor. URBAS ile işlemlerin daha sistematik gerçekleşmesi personel performanslarının artırılmasına, evrakların QR kodlu verilmesi belge güvenlik düzeyinin üst seviyede tutulmasına fayda sağlıyor. Ruhsat süreçlerinde işlemlerin online olarak gerçekleştirilmesiyle sahada denetim yapan ekiplerin mobil cihazlar üzerinden erişimi sağlanarak denetim sürecine katkı sağlıyor. Sistem aynı zamanda ticari plakalara ait e-arşiv tutularak geçmişe yönelik sorgular yapılabiliyor. Yönetmelik gereği sürücülerin alması gereken çalışma belgesi eğitimleri URBAS üzerinden yapılıyor. Devamlı geliştirilebilen bu sistem sayesinde verilen hizmet kalitesinde iyileşme sağlanıyor ve vatandaşın memnuniyeti arttırılıyor. - KOCAELİ