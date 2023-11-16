Kişisel Verileri Koruma Kongresi Başladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasında hukuki düzenlemeler kadar kişilerin bu konuda bilinçlenmesinin de önemli olduğunu dile getirdi. 2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, KVKK ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığıyla Ankara'da başladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ) Başkanı Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasında hukuki düzenlemeler kadar kişilerin bu konuda bilinçlenmesinin de önemli olduğunu dile getirdi.

Kvkk'den yapılan açıklamaya göre, 2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, KVKK ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığıyla Ankara'da başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan KVKK Başkanı Bilir, teknolojik gelişmelerin, insana ait değerlerin göz önüne alındığı ölçüde anlam kazandığını, bu değerlerden birinin de "bireyin mahremiyetinin korunması" olduğunu söyledi.

Kişisel verilerin korunması düşüncesinin temelinde bireyin mahremiyetinin korunmasının yer aldığına işaret eden Bilir, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve mahremiyet birbirine zıt kavramlar değildir. Makul bir denge etrafında teknoloji ve mahremiyeti bir araya getirmek mümkündür. Kişisel verilerin korunması konusunda hukuki düzenlemeler kadar, bireylerin bilinçlenmesi de önemlidir. Çünkü bireylerin yeterli farkındalığa sahip olmaları, kişisel verilerin daha etkin şekilde korunmasına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması bilincini zihinlere yerleştirmek gerekir."

"Yapay zeka uygulamalarında kuralların belirlenmesi gereklilik"

Konuşmasında, yapay zekanın insan hayatında olumlu yönde gelişmelere yol açtığına değinen Bilir, yapay zekanın getirdiği imkanlardan yararlanırken meydana getirebileceği olumsuz sonuçların da gözden kaçırılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Yapay zeka uygulamalarında kuralların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Bilir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka sistemleri tarafından alınan kararların açık bir şekilde belirlenmesi ve bu kararların nasıl alındığının anlaşılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından önemlidir. Bu şekilde ayrımcılığa veya mağduriyete neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi, ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi açısından ciddi önem taşımaktadır. Bu yöntemin uygulanması, yapay zeka kullanımının hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi bakımından yardımcı olacaktır."

2. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Bilkent Üniversitesi kampüsünde yarın da devam edecek. Kongrede, alanında uzman 40'tan fazla konuşmacı 32 farklı konuyu ele alacak.