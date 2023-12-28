Kışın elektrikli otomobil kullanırken nelere dikkat etmeli?

Aralık ayı geldi çattı. Yılbaşına hazırlandığımız bugünlerde havalar da iyiden iyiye soğudu. Peki bu soğuk havalarda elektrikli araç kullanıcıları nelere dikkat etmeli? Özellikle karlı havalarda elektrikli otomobil kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte kışın elektrikli otomobil kullanmakla ilgili detaylar ve sizin için hazırladığımız kontrol listesi…

Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler!

Öncelikle batarya yapılarından bahsetmek gerekiyor. Bugüne kadar kışın otomobil kullanırken yakıtın donması, motorun ısınması ve yağ basıncı gibi konulardan konuştuk. Ancak artık konu elektrikli otomobiller ve daha farklı dinamiklerden bahsetmemiz gerekecek. İlk olarak optimum batarya sıcaklığından bahsetmemiz gerekiyor.

Bataryalar veya piller diyelim belirli sıcaklıklar arasında en verimli şekillerde çalışır. Bu sebeple otomobili kullanmaya başlamadan önce batarya ve elektrikli motorun sıcaklığını en verimli dereceye getirmemiz gerekiyor. Bunun için eskiden donmuş mazotları eritmek için depo altına ateş yakmak gibi ilkel yöntemleri kullanmanıza gerek yok. Artık neredeyse her elektrikli otomobilde uzaktan çalıştırma ve ısıtma özelliği mevcut.

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Uzaktan aracın ısınmasını sağlayarak hem menzilden hem de batarya sağlığınızdan büyük oranda tasarruf etmeniz mümkün. Elektrikli otomobillerde motor yağı gibi ekstra sıvılar olmadığından (araca göre değişen hidrolik sıvıları vb. hariç) aracı çalıştırıp beklemenize gerek yok. Otomobilinizi önceden ısıtmanız yeterli olacaktır.

Kışın soğuk havalardan ötürü azalan menzilinizi arttırmak içinse çok basit bir yöntem daha var. Otomobilinizi eğer imkanınız varsa gün içerisinde kapalı otoparklarda park edin. Otoparklar dışarıya göre nispeten daha sıcak olacağından menzil mesafenizi az da olsa arttırabilirsiniz.

Bunun yanında son olarak kar sürüşünden bahsetmemiz gerekli. Burada bir konuda içinizi ferahlatabiliriz. Elektrikli otomobillerin birçoğu 4 çeker oluşu ve bataryaların konumu sayesinde dengeli bir ağırlık merkezine sahip olduğundan karda yol tutuşu konusunda oldukça avantajlılar. Bunun yanında kar sürüşlerinde aracı fazla zorlamanız halinde bir süre kenara çekip dinlenmenizi tavsiye ederiz. Zira kardaki zorlanma size batarya ısınması olarak geri dönecektir ve bu da batarya ömrünüze büyük oranda zarar verecektir.