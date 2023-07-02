Kırsal bölgelere 4,5G mobil haberleşme istasyonları kuruldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme istasyonu kurulduğunu duyurdu. Evrensel hizmet projeleri kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmeti ulaştırıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme istasyonu kurulduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Evrensel hizmet projeleri ile kırsal bölgelerde yer alan 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme hizmeti sağladık. Buralarda kullandığımız mobil baz istasyonlarının yüzde 40'ı yerli ve milli baz istasyonumuz Ulak. Yapılan çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmeti ulaştırıldı. Kırsal bölgelerde 2 bin 97 yerleşim yerine de sabit ses ve internet hizmeti için gerekli altyapı kurulup, bu hizmet vatandaşlara ulaştırıldı" dedi.