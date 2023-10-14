Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli internet kullanımı için tavsiyelerde bulundu

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, çocukların güvenli internet kullanımında bilinçli ebeveyn davranışlarıyla ilişkin tavsiyelerde bulundu. Siber suçlarla mücadele ekipleri, güvenli internet için sanal ortamı sürekli tarıyor ve dolandırıcıları tespit ediyor. Ailelere çocukların güvenli internet kullanımı konusunda uyarılar yapıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, çocukların "güvenli internet" kullanımında bilinçli ebeveyn davranışlarıyla ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, güvenli internet için sanal ortamı 7 gün 24 saat tarıyor. İnternet dolandırıcıları ve kara propaganda üreticileri tek tek tespit ediliyor. Siber zorbalara gecikmeden müdahale ediliyor. Güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak maksadıyla her yaş grubundan vatandaşları bilinçlendirmeyi devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli internet kullanımında bilinçli ebeveyn davranışlarıyla ilişkin tavsiyelerde bulundu.çocukların güvenli internet kullanımında bilinçli ebeveyn davranışlarıyla ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada, "Kaynağı belirsiz, şüpheli mesaj ya da e-posta içeriklerinde yer alan bağlantı ve ekleri açmamaları konusunda çocuklarınızı uyarın. Hakaret, tehdit veya uygunsuz içerikli mesaj, görsel ya da videoların kendilerine gönderilmesi halinde durumu muhakkak size bildirmeleri gerektiğini anlatın. Aile üyelerine veya kendisine ait kişisel bilgileri çevrim içi platformlarda paylaşmamaları gerektiğini öğretin. Uygulama, program veya yazılım indirmeleri ya da satın almaları gereken durumlarda aile üyelerinden yardım almaları gerektiğini hatırlatın" denildi. - KIRIKKALE