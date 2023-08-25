Kırgızistan'da Geliştirilen Deprem Uyarı Cihazı: Emanet

Kırgızistan'da iki mühendis, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek 'Emanet' ismini verdikleri deprem uyarı cihazı geliştirdi. Cihaz, taşınabilir ve istenilen her yerde kullanılabiliyor. Sensörleriyle sarsıntıyı tespit eden cihaz, sesli uyarı vererek hayat kurtarmaya katkı sağlıyor.