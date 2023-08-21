Yenilikçi bir konut geliştirme projesi, konut kiralarını neredeyse yarı yarıya indirebilecek bir teknoloji tabanlı çözüm sunuyor. Detayları SDN Kurucu Hakkı Alkan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'dan öğrendi ve sizlere aktardı.

Yenilikçi bir konut geliştirme projesi, konut kiralarını neredeyse yarı yarıya indirebilecek bir teknoloji tabanlı çözüm sunuyor. Temel hedefi, maliyetleri düşürmek ve kiracılara daha güvenli, erişilebilir bir çevre sunmak olan bu proje, öncelikle arsa maliyetini ortadan kaldırarak daha uygun fiyatlı konutlar sunmayı amaçlanıyor. Detayları ise SDN Kurucu Hakkı Alkan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'dan öğrendi ve sizlere aktardı.

Kira fiyatlarını yarıya düşürecek teknoloji?

Bu yenilikçi konut geliştirme projesi, konut kiralarını neredeyse yarıya düşürebilecek bir teknoloji temelli çözüm sunuluyor. Projeyi öne çıkaran en önemli nokta, maliyetleri düşürmek için arsa maliyetini ortadan kaldırmayı hedeflemesi ve böylece daha ekonomik konutlar sunulabilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, kurumsal kiraya veren yaklaşımı sayesinde kiracılara daha güvenli ve insana odaklı bir konut kiralama deneyimi sunmayı amaçlıyor, bu da konut sektöründe önemli bir dönüşüm anlamına geliyor.

Yeni konut geliştirme projesi, konut kiralarını neredeyse yarıya düşürecek yenilikçi bir teknoloji tabanlı çözüm sunuyor. Projenin odaklandığı temel strateji, arsa maliyetini ortadan kaldırarak daha uygun fiyatlı konutlar sunarak maliyetleri düşürmek. Bununla birlikte, projenin kurumsal kiraya veren yaklaşımı, kiracılara daha güvenli ve insan merkezli ilişkiler sunarak konut kiralama deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi bekleniyor.