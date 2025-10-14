Kilisli Öğrencilerin Engelleri Aşan Tekerlekli Sandalye Projesi TEKNOFEST'te 8'inci Oldu

Kilis'te ortaokul öğrencileri tarafından geliştirilen ve TEKNOFEST'te 8'inci olan "Engelleri Aşan Tekerlekli Sandalye" projesi, engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Proje ile tekerlekli sandalye kullanıcılarının yol ve kaldırım üzerindeki engeller karşısında zorlandığı dikkate alınarak sandalyeye takılan sensörler sayesinde engellerin algılanması, algılanan engelle göre ilgili tekerin otomatik olarak kaldırılıp indirilmesi, bu sayede kullanıcının konforlu düzenli ve dengeli bir şekilde yoluna devam etmesi amaçlanıyor.

Engelleri Aşan Tekerlekli Sandalye projesi, Musabeyli Yatılı Bölge Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Dağlı'nın danışmanlığında, okul öğrencileri İsmail Ufuk Kurtaran (12) ve Metin Kurtaran (13) tarafından geliştirildi.

Proje geliştiricilerinden İsmail Ufuk Kurtaran, AA muhabirine, projeyi köylerinde engelli bir arkadaşının ailesi olmadan tek başına hareket etmesi için geliştirdiklerini söyledi.

Proje için çok çalıştıklarını belirten Kurtaran, "Arkadaşım her zaman okula gidip geldiğinde yanında ailesinden biri olması gerektiğini gördük. Bunun için böyle bir projeyi düşündük. Arkadaşımızın tek başına hayatını daha iyi idame ettirmesini sağlamak amacıyla bu projemizi yaptık. Sekiz ay boyunca bu projeyi üzerinde çalıştık. Bu projelerin kodlamalarını danışman öğretmenimizle beraber projemizi hayata geçirdik." dedi.

Engelsiz yaşam kategorisinde Türkiye 8'incisi oldular

Projeleri ile TEKNOFEST 2025 Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisinde 23 projeden 8'inci olduklarını anlatan Kurtaran, "Jürilerin karşısına çıkarak onlara projemizi sunduk. Nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını anlattık. 5 gün boyunca gelen ziyaretçilere projemizi sunduk ve anlattık. Türkiye genelinde sekizinci olduk. Hayatımda ilk defa İstanbul'u gördüm. İlk defa uçağa bindim. İlk defa İstanbul'a gittik. Oraları gezdik, oraları gördük. Bundan sonrada engellilerin hayatını kolaylaştıracak projelerde yer almak istiyorum. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"TEKNOFEST'in peşini bırakmayacağız"

Projede görev alan 8'inci sınıf öğrencisi Metin Kurtaran da, "Danışman hocamız, okul müdürümüz, kaymakamımız bize çok yardımcı oldular. Yaz boyunca proje için çalıştık. 8'inci olduk ama olsun bu bile bizim için büyük bir başarı. TEKNOFEST'in peşini bırakmayacağız. İlerde inşallah biz de farklı bir proje ile ilk üçe girmeyi hedefliyoruz."