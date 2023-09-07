Khadas tarafından üretilen yeni mini bilgisayar Mind, sadece 450 gram ağırlığında olmasıyla cebe sığabiliyor. Mind, Intel 13. Nesil i7-1360P veya i5-1340P işlemciden güç alıyor ve 32 GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar NVMe SSD depolama alanıyla sunuluyor. Ayrıca Mind Dock ve Mind Graphics gibi çevre birimlerini bağlanmak için çeşitli girişlere sahip.

Bilgisayar ve mobil teknoloji dünyası yıllardır iç içe geçmiş durumda. Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar birbirinin ayrılmaz bir parçası olsa da, yeni bir üretici bu durumu ortadan kaldırmak istiyor. Khadas tarafından üretilen yeni mini bilgisayar Mind, sadece 450 gram ağırlığında olmasıyla cebe sığıyor.

Khadas Mind: Cep boyutunda bilgisayarın fiyatı ne?

İlginç konseptli bilgisayarlarıyla tanınan Khadas, son olarak hareket halindeki kullanıcılara yönelik yeni ürünün tanıttı "Mind" adlı yeni modüler bilgisayarını piyasaya sürdü. Yalnızca 450 gram ağırlığındaki Mind; kullanıcılara taşınabilirlik, üretkenlik ve yaratıcılık modu arasında geçiş yapmasını sağlıyor.

Küçük boyutuna rağmen Mind, Intel 13. Nesil i7-1360P veya i5-1340P işlemciden güç alıyor. 12 çekirdekli, 16 iş parçacıklı bu işlemciler, turbo boost ile 5.0GHz frekansa ulaşabiliyor. 32 GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar NVMe SSD depolama alanıyla sunuluyor.

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Khadas Mind, kolay taşınabilirlik için 5.55Wh'lık bataryadan besleniyor ve 5 saate kadar kullanım sunuyor. Mind ayrıca Mind Dock ve Mind Graphics gibi çevre birimlerini bağlanmak için 2 adet USB-C, 1 adet HDMI 2.0, 1 adet USB 3.2 girişine sahip. Ayrıca Khadas'ın kendi Mind Link bağlantı noktasına yer veriyor.

Mind Dock, Mind ile eşleştirildiğinde bağlantı noktaları, hoparlörler, parmak izi kilidi açma ve 4 adede kadar harici ekranı destekliyor. Mind Graphics ise oyun, tasarım ve yapay zeka için Nvidia RTX 4060 Ti'a yer veren harici bir ekran kartı sunuyor.

Khadas Mind şu anda 599 dolardan başlayan fiyatlandırmaya sahip. Ancak Kickstarter kampanyası olarak satıldığını, yani bir girişimcilik faaliyetini olduğunu belirtelim.

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