Kepez Belediyesi Bilim ve Teknoloji Tırı TEKNOFEST'e Katıldı

Kepez Belediyesi'ne ait bilim ve teknoloji tırı, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Tırda yer alan birçok bilimsel ve teknolojik deneyim, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Kepez Belediyesine ait bilim ve teknoloji tırı İzmir'de düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının katıldığı Teknofest, Cumhuriyetin 100. Yılında İzmir'de düzenlendi.

Etkinlikte, Antalya Bilim Merkezi'nin bilimsel ve teknolojik deneyimleri, Kepez Belediyesi'nin Bilim ve Teknoloji Tırın'da ziyaretçilerle buluştu.

İçerisinde yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik uygulamaları, izohips, astronot, beyin dalgaları, iha yer istasyonu ve hologram teknolojisinin yer aldığı tır yoğun ilgi gördü.