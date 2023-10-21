Kenya'da Üretilen Akıllı Telefonlar 30 Ekim'de Satışa Sunulacak

Kenya'da üretilen akıllı telefonların, 30 Ekim'den itibaren marketlerde satışa sunulacağı bildirildi. Kenya Bilgi, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Kabine Sekreteri Eliud Owalo, ülkesinde üretilen akıllı telefonların, ay sonunda tüketici ile buluşacağını açıkladı. Detaylı açıklama ise tanıtım gününde yapılacak.

Kenya'da üretilen akıllı telefonların, 30 Ekim'den itibaren marketlerde satışa sunulacağı bildirildi.

Kenya Bilgi, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Kabine Sekreteri Eliud Owalo???????, basına yaptığı açıklamada, ülkesinde üretilen akıllı telefonların, ay sonunda tüketici ile buluşacağı bilgisini paylaştı.

Owalo, "Akıllı telefonları 30 Ekim'de satışa sunacağız. Şu an detaylı açıklama yapmıyorum, telefonların tanıtım gününde daha detaylı açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.

Akıllı telefonların markası ve hangi marketlerde satışa sunulacağına dair detaylı açıklama yapılmadı.

"40 dolara akıllı telefon"

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üretmeye başlayacağını açıklamıştı.

Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş, ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, geçen yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.