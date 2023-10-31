Kenya'da Akıllı Telefon Montaj Fabrikası Açıldı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Safaricom ve Jamii Telecom ile Çinli mobil cihaz satıcısı Shenzhen TeleOne Technology'nin ortak girişimi olan bir akıllı telefon montaj fabrikasının açılışını yaptı. Fabrikanın ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlaması ve dijital katılımı artırması hedefleniyor.

NAİROBİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Kenya Devlet Başkanı William Ruto Pazartesi günü, Kenyalı telekom şirketleri Safaricom ve Jamii Telecom ile Çinli mobil cihaz satıcısı Shenzhen TeleOne Technology'nin ortak girişimi olan bir akıllı telefon montaj fabrikasının açılışını yaptı.

Ruto, başkent Nairobi'nin yaklaşık 28 kilometre güneydoğusundaki Athi River kasabasında bulunan Doğu Afrika Cihaz Montaj Şirketi Kenya'nın (EADAK) yılda üç milyon akıllı telefon üreteceğini belirterek, "Böylece halkımız için yaratılacak istihdam fırsatlarının yanı sıra daha uygun fiyatlı ürünlerden de istifade edeceğiz" dedi.

Ruto, fabrikanın dijital ekonomide bir güç merkezi ve teknoloji ve inovasyonda bir lider olarak Kenya'nın konumunu sağlamlaştıracak olması açısından, Kenyalı ve Çinli yatırımcılar arasındaki ortak girişimi övdü.

EADAK Başkanı ve Jamii Telecom CEO'su Joshua Chepkwony, montaj fabrikasının 300 ila 500 doğrudan istihdam yaratacağını, yerel yetenek gelişimini teşvik edeceğini ve ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunacağını söyledi.

Chepkwony, nüfusun yaklaşık yüzde 60'ının akıllı telefonlara erişimi olmadığı göz önüne alındığında, tesisin ülkedeki dijital katılımı artırmayı amaçladığını belirtti.