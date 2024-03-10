Kendini İmha Eden Mesajlaşma Uygulamaları

Kimileri için mesajlar çok önemli şeyler olmasa da bazılarımız azami ölçüde dikkat ediyor. Bu sebeple birçok kullanıcı "kendini imha eden mesajlaşma uygulamaları" sorgusunu oldukça sık yapıyor. Peki bu uygulamalar hangileri? İşte detaylar…

Kendini imha eden mesajlaşma uygulamaları!

WhatsApp günümüzde en sık kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanının sahibi. Ancak en gizlisi mi sorusuna cevabımız maalesef hayır. Uygulama içerisinde attığınız veya aldığınız mesajları silme özelliği mevcut. Fakat bir uygulama içindeki mesajlar kendi kendine silinmiyor. Peki kendini imha eden mesajlaşma uygulamaları hangileri?

1- Snapchat

Bir dönemin efsane platformu Snapchat temelde bir mesajlaşma uygulaması olmasa da aradığınız niteliklere sahip. Uygulama iki taraftan biri (gönderici-alıcı) mesajları, atılan fotoğrafları veya belgeleri kaydetmediği sürece otomatik olarak siliyor. Ayrıca mesajlarınız karşı taraf tarafından ekran görüntüsü alındığında size bildirim gönderiliyor.

2- Telegram

Telegram platformu da WhatsApp gibi oldukça popüler bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp'ın gizlilik ihlalleri konusunda gündem olduğu dönemlerde kullanıcı kitlesi iyiden iyiye büyüyen platform ekran görüntüsü koruması, kendi kendini imha eden mesajlar, uçtan uca şifreleme gibi birçok güvenlik özelliğine sahip.

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3- Cover Me

Cover aslında diğer uygulamalara kıyasla daha farklı. Uygulama içi satın alma özellikleri ile mesaj göndermek için size bir ABD veya Kanada kayıtlı telefon numarası sağlar. Ayrıca uygulama internet üzerinden özel telefon görüşmesi hizmeti de sunuyor. Son olarak uygulama mesajları imha et özelliğine de sahip.

4- Signal-Private Messenger

Android için gizlilik odaklı bir özel mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, Signal Private Messenger sizin için iyi bir seçim olabilir. Signal, anlık metin bazlı mesajlaşma, sesli mesaj ve görüntülü arama seçenekleri sunar. Ayrıca uygulama gelen ve gönderilen mesajlarınızı isteye bağlı olarak siler. Son olarak uygulama "uçtan uca şifreleme" özelliğine de sahip.

5- Confide

Tam anlamıyla bir imha istiyorsanız Confide aradığınız uygulama olabilir. Uygulama tüm mesajlarınız uçtan uca şifreliyor ve mesajı okuduğunuz anda siliyor. Ücretsiz olan uygulama birçok kişi tarafından tercih edimekte.