Kendi yapay zeka uygulamanızı geliştirin: ChatGPT API kullanıma sunuldu!

Geçtiğimiz aylarda herkese açık şekilde yayınlanan Chatgpt, yazılım dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak sohbet robotunun API'si kullanıma sunuldu. Bu, kullanıcıların kendi yapay zeka uygulamalarını geliştirebilecekleri anlamına geliyor.

OpenAl, ChatGPT için API yayınladı!

ChatGPT, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. OpenAl tarafından geliştirilen bu sohbet robotu, sorulan sorulara verdiği cevaplar ile dikkat çekiyor. Zira ChatGPT insana benzeyen cümleler kurabilmek için derin öğrenmeye odaklı GPT-3.5 dil modeline dayalı.

Bugün OpenAl tarafından paylaşılan blog gönderisinde, ChatGPT'nin API hizmetinin kullanıma sunulduğu açıklandı. Buna göre yazılım geliştiricileri, artık gpt-3.5-turbo dil modeli ile ChatGPT'yi kendi uygulamalarına entegre edebilir. Bu sayede ChatGPT'ye dayalı bir yapay zeka uygulaması oluşturabilmek mümkün hale geldi.

ChatGPT eklenen WhatsApp'la otomatik mesaj göndermek mümkün! Peki, nasıl?

Tabii bu sadece yapay zeka uygulaması oluşturmak için kullanılacak diye bir kural yok. Birçok alanda kullanabilmek mümkün. Örneğin bir alışveriş uygulamasında kullanıcının, aramak istediği ürünü tahmin ederek de kolaylık sunabilir.

ChatGPT API aslında halihazırda bazı uygulamalarda kullanılıyor. Zira, Snapchat'in ücretli versiyonu Snapchat+'daki yapay zeka, ChatGPT API'yi kullanıyor. Ayrıyeten öğrencilerin soru çözerek çalışmasını sağlayan Quizlet ve yemek ile ilgili bilgiler veren Instacart uygulamaları da, yapay zeka tarafında aynı kaynağı kullanıyor.

ChatGPT API ücretli mi, nasıl çalışıyor?

Evet, ücretli. Entegre edeceğiniz yazılımın arka planında ChatGPT'ye göndereceğiniz her bir İngilizce kelime token sistemine göre ücretlendirilecek. 1 token, bir 4 karaktere denk geliyor. 1000 token ise 0.002 dolar (38 kuruş) olarak fiyatlandırılıyor. Yani 10 bin karakterlik bir yazı gönderip yanıt istediğinizde, 0.005 dolar (94 kuruş) ödemeniz gerekecek. OpenAl'nin maliyet hesaplama sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Geliştiriciler, ChatGPT API'yi nasıl kullanabilir?

api.openai.com adresine API key ile birlikte yanıt almak istediğiniz metni istek (request) olarak gönderebilirsiniz. Python dilinde openai kütüphanesini kullanarak bunu daha kolay yapabilirsiniz. İstek attığınızda JSON tipinde bir dönüş yapılacak. Örnek kodlar şu şekilde;

İstek atma (Request):

curl https://api.openai.com/v1/chat/completions

-H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{

"model": "gpt-3.5-turbo",

"messages": [{"role": "user", "content": "What is the OpenAI mission?"}]

}'

Örnek dönüş (Response):

{

"id": "chatcmpl-6p5FEv1JHictSSnDZsGU4KvbuBsbu",

"object": "messages",

"created": 1677693600,

"model": "gpt-3.5-turbo",

"choices": [

{

"index": 0,

"finish_reason": "stop",

"messages": [

{

"role": "assistant",

"content": "OpenAI's mission is to ensure that artificial general intelligence benefits all of humanity."

}

]

}

],

"usage": {

"prompt_tokens": 20,

"completion_tokens": 18,

"total_tokens": 38

}

}

OpenAl, ChatGPT'nin yanı sıra konuşmayı yazıya çeviren Whisper uygulamasının API'sini de kullanıma sundu. Bu yapay zeka; m4a, mp3, mp4, mpeg, mpga, wav veya webm türündeki ses dosyasındaki konuşmaları metne çevirebiliyor. ChatGPT ve Whisper'i bir arada kullanarak, Siri benzeri sohbet robotu yapabilmek mümkün olabilir.

Örneğin kullanıcının sorusunu dinleyip yazıya çevirebilir, sonrasında ise bunu ChatGPT'ye gönderebilir ve gelen yanıtı sese dönüştürerek kullanıcıya iletebilirsiniz. Tabii bu daha farklı amaçlarla da kullanılabilir. Tamamen hayal gücü ve yaratıcılığınıza bağlı.

OpenAl'nin ChatGPT için yayınladığı API kullanım dokümanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka uygulamaları artacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz