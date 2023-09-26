Keçiören Belediyesi, Togg için ücretsiz şarj istasyonu kurdu

Keçiören Belediyesi, Togg için belediye hizmet binası önüne ücretsiz şarj istasyonu kurdu.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Belediye tarafından satın alınan Togg'un da şarj dolumunun yapıldığı istasyondan diğer Togg kullanıcıları ücretsiz faydalanabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Togg kullananlara kolaylık sunmak için teşvik edici ücretsiz şarj hizmetini hayata geçirdiklerini belirtti.

Altınok, "Bakanlığımızca hayata geçirilen 'Şarj İstasyonları Destek Programına' Keçiören Belediyesi olarak katkı sunmak için şarj istasyonumuzu kurduk. Togg kullanıcılarımız bu istasyondan ücretsiz faydalanabilecekler. Ülkemizin yüz akı ilk yerli otomobilimizi destekleyecek çalışmaları yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.