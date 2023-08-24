Kazayaptim.com, 2 Milyon Dolar Değerleme İle İlk Yatırım Turunu Tamamladı

Sürücülerin zor anlarına kolaylık getirmeye odaklanan kazayaptim.com, Colendi ve One Tech Ventures liderliğindeki ilk yatırım turunu 2 milyon dolar değerleme ile tamamladı. Londra merkezli Türk girişimi olan kazayaptim.com, ilk yatırım turunu 2 milyon dolar değerlemeye ulaşarak ve 200 bin dolar yatırım alarak tamamladı. Hedefleri arasında 1 milyon araca ulaşmak olan kazayaptim.com, Türkiye'nin insurtech alanındaki ilk unicorn'u olmayı hedefliyor.

Sürücülerin zor anlarına kolaylık getirmeye odaklanan ve entegre güvenlik çözümleriyle acil durumlarda sürücülere destek sağlayan kazayaptim.com, Colendi ve One Tech Ventures liderliğindeki ilk yatırım turunu 2 milyon dolar değerleme ile tamamladı.

Londra merkezli Türk girişimi olan kazayaptim.com, ilk yatırım turunu 2 milyon dolar değerlemeye ulaşarak ve 200 bin dolar yatırım alarak tamamladı. Kaza anında veya araçtan uzakken verdiği güvenlik servislerinin yanı sıra finansal destek paketlerini de kullanıcıları ile buluşturan kazayaptim.com'un yatırım turuna One Tech Ventures ve Colendi liderlik ederken, yatırımcılar arasında Bülent Tekmen, Erkan Kilimci, Demirhan Şener, Okan Utkueri gibi teknoloji ve finans dünyasının öncü isimleri yer aldı.

Hedef 1 milyon araç

İlk turdan elde edilen geliri ağırlıklı olarak yeni kullanıcılar kazanımında ve kullanıcı deneyimini artırıcı, veriye dayalı çözümler üretmekte kullanacaklarını aktaran kazayaptim.com Kurucusu Cüneyt L. İspir, "Avrupa'da ADAC ve ABD'deki AAA örneklerinde olduğu gibi, üyelik modelleri ile beş yıl içinde Türkiye'de 1 milyon araca ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Platformun uzun vadeli hedefleri arasında ise önce Avrupa ve İngiltere pazarlarında, daha sonra ABD ve Uzakdoğu pazarlarında faaliyet göstermek bulunuyor. İspir, "Bize güvendikleri için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz" derken, 1 milyon araç hedefine ulaşılmasıyla birlikte, kazayaptim.com'un Türkiye'nin insurtech alanındaki ilk unicorn'u olmayı amaçladıklarını da vurguladı. - İSTANBUL