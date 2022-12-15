Kazanan telefonu alır! Sokakta PUBG kapıştık

Sokak röportajı serimize yeni özellikleri ile dikkat çeken Vivo Y35 5G ve Y22S modelleriyle PUBG oynadık. SDN editörü Samet'i yenen çıktı mı?

Sokak röportajı serimize özellikleri ile dikkat çeken Vivo Y35 5G ve Y22S modelleriyle PUBG oynadık. SDN editörü Samet'i yenen çıktı mı?

Sokakta Vivo Y35 5G ve Y22S ile PUBG kapışması!

Orta segmentte oldukça iddialı olan Vivo Y35 5G, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 işlemciye sahip. 7nm teknolojisiyle üretilen Dimensity 700'de 2 adet ARM Cortex-A76 (2.2 GHz) ve 6 adet ARM Cortex-A55 (2 GHz) bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise ARM Mali-G75 MC2 mevcut.

6.51 inç HD Plus ekran ile tanıtılan Vivo Y35 5G, 269 ppi değer ile karşımıza çıkıyor. Şirket, Y35 5G modelini 60Hz IPS LCD panel ile kullanıcıların beğenisine sundu.

4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere 3 farklı RAM seçeneği ile karşımıza çıkan cihaz, kutudan 128 GB depolama çıkıyor. Depolama teknolojisinin UFS 2.2 olduğunu belirtmekte fayda var.

PUBG oynadığımız bir diğer cihaz ise Vivo Y22S modeli. Snapdragon 680 işlemciyle karşımıza çıkan cihaz, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

6.55 inç ekran ile tanıtılan Vivo Y22S modeli, HD Plus çözünürlüğe sahip. Vivo, Y22S modelinde 90Hz tazeleme hızına sahip LCD panele yer verdi.

8 GB RAM ve 128 GB depolama ile kullanıcıların beğenisine sunulan cihazda microSD yuvası mevcut. Cihazda 18W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya bulunuyor.

Vivo Y35 5G özellikleri

Ekran: 6.51 inç HD Plus çözünürlüklü 1500: 1 kontrast oranı ve 269 ppi piksel yoğunluğuna sahip 60 Hz IPS LCD panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

RAM: 4/6/8 GB LPDDR4x

Depolama: UFS 2.2 destekli 128 GB

Batarya: 18W şarjı destekleyen 5.000 mAh

Ön Kamera: 5 Megapiksel selfie

Arka Kamera: 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro sensör

Vivo Y22S özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Ekran özellikleri: 720 x 1612 piksel HD Plus, 6.55 inç LCD; 90Hz yenileme hızı; 70 NTSC renk gamı

Arka kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), 2 megapiksel makro kamera

Ön kamera: 8 megapiksel ön kamera

Boyut ve ağırlık: 164.3 x 76.1 x 8.38 mm; 192 gr

RAM ve depolama 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ve microSD yuvası

Batarya: Li-Po 5000 mAh; 18 W şarj desteği

İşletim sistemi: Android 12 tabanlı Funtouch 12