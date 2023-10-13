Kazakistan Cumhurbaşkanı: Yapay zeka Kazakistan'ın dinamik gelişiminde önemli bir rol oynayabilir

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yapay zekanın dünya ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çekerek, "Bu teknolojinin geniş çapta uygulanması Kazakistan'ın dinamik gelişiminde önemli bir rol oynayabilir" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Başkenti Astana'da başlayan "Digital Bridge 2023" Uluslararası Forumu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Tokayev, forumun Orta Asya'nın en büyük diyalog platformu haline geldiğini belirterek yapay zekanın önemine değindi. Yapay zeka ile birlikte yeni bir dönem açıldığını söyleyen Tokayev, "Yapay zeka teknolojilerinin etkisi elektriğin ve internetin keşfi kadar devrim niteliğindedir" ifadelerini kullandı. Tokayev, yapay zekanın insanların yaşam formatını tamamen değiştirme, iş süreçlerini otomatikleştirme ve büyük ölçekte önemli ekonomik değer oluşturma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Tokayev, "Bazı uzmanların tahminlerine göre yapay zekanın dünya ekonomisine sağladığı önemli katkı büyük. Bu teknolojinin geniş çapta uygulanması Kazakistan'ın dinamik gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle yapay zekanın gelişmesi için tüm koşulların mümkün olan en kısa sürede oluşturulması gerekiyor" dedi.

İkinci gününde de devam eden forumda, birçok panel oturumu düzenlendi, katılımcılara bilgiler verilerek, teknolojinin önemine vurgu yapıldı. - ASTANA