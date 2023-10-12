Haberler ›› Teknoloji ›› Kazakistan Cumhurbaşkanı TikTok CEO'su ile Kültür ve Turizm Konusunu Görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı TikTok CEO'su ile Kültür ve Turizm Konusunu Görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew ile ülkenin kültürel ve turistik alanlarını tanıtma konusunu görüştü. Tokayev, TikTok'un Kazakça seçeneği sunan ilk sosyal medya platformu olduğunu belirtti.