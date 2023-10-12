Kazakistan Cumhurbaşkanı TikTok CEO'su ile Kültür ve Turizm Konusunu Görüştü
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew ile ülkenin kültürel ve turistik alanlarını tanıtma konusunu görüştü. Tokayev, TikTok'un Kazakça seçeneği sunan ilk sosyal medya platformu olduğunu belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew ile ülkenin kültürel ve turistik alanlarını tanıtma konusunu görüştü.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in, "Digital Bridge-2023" forumu için Astana'da bulunan TikTok CEO'su Shou Zi Chew'yi kabul ettiği bildirildi.
Tokayev'in Kazakistan'da 10 milyondan fazla TikTok kullanıcısı olduğunu hatırlatarak söz konusu uygulamanın "Kazakça" seçenek sunan ilk sosyal medya platformu olduğunu söylediği aktarıldı.
Shou Zi Chew'in Kazakistan'da Astana Hub Teknoloji Parkı ile işbirliği yaparak 200 Kazakistanlı girişimciye TikTok aracılığıyla ürünlerini tanıtma eğitimi verildiğini aktardığı ifade edildi.
Yaratıcı endüstri sektöründe işbirliği, yapay zeka alanında araştırmalar, e-ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra Kazakistan'ın kültür ve turizm alanlarının da TikTok aracılığıyla tanıtılması konularının görüşmede ele alındığı belirtildi.