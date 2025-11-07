Haberler

Kayseri Üniversitesinden Siber Güvenlik Projeleri

Güncelleme:
Kayseri Üniversitesinde yüksek lisans öğrencileri, sahte sosyal medya platformları ile çalışan bir keylogger uygulaması ve mobil uygulama izinleri üzerinden veri sızıntılarını ele alan projeler geliştirdi. Projelerinin amacı, siber güvenlik farkındalığını artırmak.

Kayseri Üniversitesinde öğrenim gören 3 yüksek lisans öğrencisi, sahte sosyal medya platformlarıyla entegre çalışan bir keylogger (Tuş vuruşu kaydedicisi) uygulaması, mobil uygulamalarda verilen izinlerin neden olabileceği veri sızıntılarını gösteren ve güvenli ile güvensiz internet bağlantılarının yol açabileceği güvenlik açıklarını ortaya çıkaran üç proje hazırladı.

Projeler, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Gezer öncülüğünde Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Siber Güvenlik Anabilim Dalı'ndaki öğrenciler Mehmet Şakir Kurt, Sabir Halil ve Hasan Melih Topbaş tarafından hazırlandı.

Kurt'un "İki Faktörlü Kimlik Doğrulamanın Önemi ve Keylogger Simülasyon" projesi, sahte bir Instagram sayfası üzerinden kullanıcı bilgilerinin bir "keylogger" aracılığıyla nasıl ele geçirilebileceğini anlatırken, Halil'in "Mobil Uygulama İzinlerinin Sebep Olduğu Açıklar ve Veri Sızıntılarının Simülasyonu" projesi de mobil uygulama izinleri üzerinden veri sızıntılarını ele alıyor.

Topbaş'ın "Güvenli Bağlantı Simülasyonu (HTTP ve HTTPS farkı)" projesinde ise güvenli internet bağlantısı (HTTPS) ile güvenli olmayan (HTTP) internet bağlantıları karşılaştırılarak, kullanıcıların çevrim içi gezinti sırasında maruz kalabilecekleri risklere yer veriliyor.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA muhabirine, üniversitede 6 yıl önce merkezin açıldığını ve geçen yıl Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüksek lisans programına öğrenci alımlarının gerçekleştiğini söyledi.

Karamustafa, Türkiye'nin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesi açısından siber güvenlik alanında yetişen gençlerin ülkeyi ileriye taşıyacağını vurguladı.

Gezer de öğrenci merkezli olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini ve projelerindeki ortak amacın toplumda siber güvenlik farkındalığı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Günümüzde birçok işlemin internet üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Gezer, saldırganların internet kullanımının yaygınlaşmasını fırsat bilerek yeni yol ve yöntemlerle kullanıcıları hedef aldığına dikkati çekti.

Gezer, bu sene yüksek lisans öğrencileriyle web servisleri, mobil uygulamalar ve yazılım açıkları üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Canlı domainler üzerinden bu içerikleri insanlarla paylaştıklarını anlatan Gezer, vatandaşların domainlere girerek saldırı tehditleri hakkında fikir sahibi olabileceklerini sözlerine ekledi.

Öğrenciler projelerini anlattı

Projesini anlatan Mehmet Şakir Kurt, simülasyonla Instagram gibi platformlarda veri sızıntısı olduğu zaman iki faktörlü kimlik doğrulmanın önemini vurgulamak istediklerini dile getirdi.

Sabir Halil de projesinin mobil uygulamalarda verilen izinlerin yol açabileceği veri sızıntılarını gösteren bir demo niteliğinde olduğunu anlattı.

Hasan Melih Topbaş ise simülasyonun güvenli ve güvensiz bağlantılar arasındaki farkı göstermek amacıyla tasarlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Teknoloji
