Katlanabilir Telefon Satışları Yüzde 215 Büyüdü!

DSCC'nin raporuna göre, katlanabilir telefon satışları üçüncü çeyrekte yüzde 215 büyüyerek yeni bir rekor kırdı. Samsung'un yeni modelleri ve Çinli üreticilerin rekabeti bu artışta etkili oldu.

DSCC'nin (Display Supply Chain Consultants) raporuna göre, sürekli gelişen akıllı telefon dünyasında, bu yılın üçüncü çeyreği katlanabilir cihaz satışlarında çığır açan bir artışa sahne oldu ve yeni bir rekor kırıldı.

Katlanabilir telefon piyasası, üçüncü çeyrekte yüzde 215 büyüdü!

Bu dikkat çekici yükseliş, Samsung'un Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte tüketicilerin büyük ilgisini çekmesine bağlanıyor. Çinli üreticilerin artan rekabeti de bu yükselişte önemli bir rol oynadı.

Rakamlar çarpıcı; katlanabilir telefon satışları bir önceki çeyreğe (2023'ün 2. çeyreği) kıyasla %215 gibi şaşırtıcı bir artış göstermiş ve geçen yılın aynı dönemine (2022'nin 3. çeyreği) kıyasla %16 gibi önemli bir büyüme kaydederek toplamda 7 milyon adede ulaştı. Bu güçlü performans, bir önceki çeyrekte elde edilen 6,1 milyon adetlik bir önceki zirveyi gölgede bıraktı.

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Katlanabilir telefon pazarında baskın bir güç olan Samsung, geçen yılın aynı çeyreğindeki %86'lık payına kıyasla düşüş göstermesine rağmen %72'lik etkileyici bir pazar payına sahip oldu. Şaşırtıcı bir şekilde Huawei %9 pazar payı ile ikinci sırayı alırken, onu %8 ile Honor takip etti. En çok satan iki model Samsung'un Z Flip5 modeli pazarın %45'ini, Fold5 modeli ise %24'ünü oluşturdu. Huawei'nin Mate X3 ve Honor'un Magic V2 modellerinin her biri %6 pazar payı elde etti.

Dördüncü çeyreğe (Ekim-Aralık) bakıldığında, DSCC katlanabilir telefon satışlarında 3. çeyreğe kıyasla %35'lik bir düşüş öngörüyor ve bu düşüş büyük ölçüde Samsung'un beklenenden düşük sevkiyatlarına ve yeni ürün çıkışlarındaki gecikmelere bağlanıyor. Samsung'un pazar payının geçen yıl kaydedilen %83'lük paydan önemli bir düşüşle %42'ye gerilemesi bekleniyor.

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Bununla birlikte rapor, Huawei'nin %21 pazar payına yükselmesi ve onu %19 ile Honor'un takip etmesi beklenen rekabet ortamında kayda değer bir değişim olduğunu gösteriyor. Mate X5'in Fold5'i geride bırakarak %15 pazar payı ile model sıralamasında ikinci sıraya yükseleceği tahmin ediliyor. Honor Magic V2'nin ise %12 pazar payı ile Fold5'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, 2023 için tüm yıl tahmini, 2022'ye kıyasla katlanabilir akıllı telefon satışlarında %23'lük bir artışa ve toplam 15,8 milyon adede ulaşılacağına işaret ediyor. Tüm yıl için ilk beş modelin sırasıyla Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4, Honor Magic V2 ve Huawei Mate X5 olması bekleniyor. Bu veriler, teknoloji sektöründe katlanabilir akıllı telefonların artan popülaritesinin ve pazar kabulünün altını çiziyor.