Üye Girişi
Haberler

Katlanabilir Telefon Satışları Yüzde 215 Büyüdü!

Son Güncelleme:
Abone Ol

DSCC'nin raporuna göre, katlanabilir telefon satışları üçüncü çeyrekte yüzde 215 büyüyerek yeni bir rekor kırdı. Samsung'un yeni modelleri ve Çinli üreticilerin rekabeti bu artışta etkili oldu.

DSCC'nin (Display Supply Chain Consultants) raporuna göre, sürekli gelişen akıllı telefon dünyasında, bu yılın üçüncü çeyreği katlanabilir cihaz satışlarında çığır açan bir artışa sahne oldu ve yeni bir rekor kırıldı.

Katlanabilir telefon piyasası, üçüncü çeyrekte yüzde 215 büyüdü!

Bu dikkat çekici yükseliş, Samsung'un Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte tüketicilerin büyük ilgisini çekmesine bağlanıyor. Çinli üreticilerin artan rekabeti de bu yükselişte önemli bir rol oynadı.

Rakamlar çarpıcı; katlanabilir telefon satışları bir önceki çeyreğe (2023'ün 2. çeyreği) kıyasla %215 gibi şaşırtıcı bir artış göstermiş ve geçen yılın aynı dönemine (2022'nin 3. çeyreği) kıyasla %16 gibi önemli bir büyüme kaydederek toplamda 7 milyon adede ulaştı. Bu güçlü performans, bir önceki çeyrekte elde edilen 6,1 milyon adetlik bir önceki zirveyi gölgede bıraktı.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar buraya! İşte şarjı en uzun giden modeller

Katlanabilir telefon pazarında baskın bir güç olan Samsung, geçen yılın aynı çeyreğindeki %86'lık payına kıyasla düşüş göstermesine rağmen %72'lik etkileyici bir pazar payına sahip oldu. Şaşırtıcı bir şekilde Huawei %9 pazar payı ile ikinci sırayı alırken, onu %8 ile Honor takip etti. En çok satan iki model Samsung'un Z Flip5 modeli pazarın %45'ini, Fold5 modeli ise %24'ünü oluşturdu. Huawei'nin Mate X3 ve Honor'un Magic V2 modellerinin her biri %6 pazar payı elde etti.

Dördüncü çeyreğe (Ekim-Aralık) bakıldığında, DSCC katlanabilir telefon satışlarında 3. çeyreğe kıyasla %35'lik bir düşüş öngörüyor ve bu düşüş büyük ölçüde Samsung'un beklenenden düşük sevkiyatlarına ve yeni ürün çıkışlarındaki gecikmelere bağlanıyor. Samsung'un pazar payının geçen yıl kaydedilen %83'lük paydan önemli bir düşüşle %42'ye gerilemesi bekleniyor.

144 Hz ekran ve 16 GB RAM! iQOO 12'nin global fiyatı belli oldu

Bununla birlikte rapor, Huawei'nin %21 pazar payına yükselmesi ve onu %19 ile Honor'un takip etmesi beklenen rekabet ortamında kayda değer bir değişim olduğunu gösteriyor. Mate X5'in Fold5'i geride bırakarak %15 pazar payı ile model sıralamasında ikinci sıraya yükseleceği tahmin ediliyor. Honor Magic V2'nin ise %12 pazar payı ile Fold5'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, 2023 için tüm yıl tahmini, 2022'ye kıyasla katlanabilir akıllı telefon satışlarında %23'lük bir artışa ve toplam 15,8 milyon adede ulaşılacağına işaret ediyor. Tüm yıl için ilk beş modelin sırasıyla Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4, Honor Magic V2 ve Huawei Mate X5 olması bekleniyor. Bu veriler, teknoloji sektöründe katlanabilir akıllı telefonların artan popülaritesinin ve pazar kabulünün altını çiziyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Huawei Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim oldu? Trabzonspor ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu? Beşiktaş ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim oldu? Fenerbahçe ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu? Galatasaray ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Masterchef Sergen ve Dilara sevgili mi? Masterchef 2023 Sergen Özen ve Dilara Başaran sevgili mi, açıklama geldi mi? 8 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 8 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Elazığ depremleri! 8 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Çarkıfeleği kim sunacak, Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda? 8 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title