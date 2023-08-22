Katlanabilir akıllı telefon sevkiyatı rekor kırıyor

Katlanabilir telefon pazarı, bu yıl akıllı telefon endüstrisindeki tek parlak nokta gibi görünüyor. DSCC'ye (Display Supply Chain Consultants) göre, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel katlanabilir sevkiyatlar önceki yıla göre yüzde 42, 2023'ün ilk çeyreğine göre ise yüzde 16 artış göstererek 2,2 milyon adede ulaştı. Samsung, ikinci çeyrekte katlanabilir telefonların en büyük üreticisi oldu ve pazar payında Huawei'yi yüzde 32 ila yüzde 30'luk bir farkla geride bıraktı. Kapaklı modeller, ikinci çeyrekte katlanabilir pazarın yüzde 53'lük dilimini üstlenerek başı çekti.

Katlanabilir telefon pazarı, bu yıl akıllı telefon endüstrisindeki tek parlak nokta gibi görünüyor. DSCC'ye (Display Supply Chain Consultants) göre, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel katlanabilir sevkiyatlar önceki yıla göre yüzde 42, 2023'ün ilk çeyreğine göre ise yüzde 16 artış göstererek 2,2 milyon adede ulaştı. Katlanabilir akıllı telefon sevkiyatı kendi rekoruna doğru ilerliyor.

Katlanabilir akıllı telefon sevkiyatı 2,2 milyon adede ulaştı!

Samsung, ikinci çeyrekte katlanabilir telefonların en büyük üreticisi oldu ve pazar payında Huawei'yi yüzde 32 ila yüzde 30'luk bir farkla geride bıraktı. Huawei aslında sevkiyatlara göre birinci ve üçüncü en iyi katlanabilir modellere sahipti. Mate X3, nisan ayından haziran ayına kadar en çok teslim edilen telefon olurken, kapaklı Pocket S üçüncü oldu.

Samsung, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 ile ikinci çeyrekte en çok satılan ikinci ve dördüncü katlanabilir cihaza sahip oldu. Vivo'nun X Flip cihazı beşinci sırada yer aldı. Kapaklı modeller, ikinci çeyrekte katlanabilir pazarın yüzde 53'lük dilimini üstlenerek başı çekti.

Bu çeyrekte DSCC, katlanabilir gönderilerin dünya çapında 6,9 milyon adet teslimatla yeni bir rekora ulaşmasını bekliyor. Bu, 2022'nin üçüncü çeyreğine göre yıllık yüzde 10'luk bir artış ve ikinci çeyreğe göre yüzde 200'lük şaşırtıcı bir artış anlamına geliyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Samsung'un pazar payının düşmesi bekleniyor.

Google soruna el attı: Katlanabilir akıllı telefon dünyasındaki soru işaretleri giderilecek!

Katlanabilir panel piyasasında ise Samsung Display, düşüşe geçti. sevk edilen tüm katlanabilir modellerde yüzde 63'lük paya sahip olan Samsung Display, bir önceki yılki yüzde 68'lik payına göre daha düşük bir pay elde etti. Bu, Samsung Display'in 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en düşük pazar payıydı.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.