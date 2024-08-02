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Katalog suç nedir? Katalog suçlar neler? Instagram hangi nedenle kapatıldı?

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Instagram'ın neden kapatıldığı ve katalog suçların ne olduğu hakkında bilgi verilir. Katalog suçlar, yasalarla belirlenmiş ve cezai yaptırımları olan suçları ifade eder. Instagram'ın kapatılma nedeni ise bu katalog suçların platformda işlenmesine ilişkin iddialardır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı. Peki, Katalog suç nedir? Katalog suçlar neler? Instagram hangi nedenle kapatıldı?

KATALOG SUÇ NEDİR?

Katalog suçlar, Türk hukukunda belirli suçları kapsayan bir terimdir ve bu suçlar genellikle daha ciddi veya organize suçlar olarak sınıflandırılır. Katalog suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda belirli suç türlerini içerir ve bu suçlar genellikle ciddi cezai sonuçları olan suçlar olarak kabul edilir.

Katalog suç nedir? Katalog suçlar neler? Instagram hangi nedenle kapatıldı?

KATALOG SUÇLAR NELER?

Katalog suçlar; çocuğa cinsel istismar, intihara teşvik, Atatürk'e hakaret gibi içerikleri içeriyor.

Katalog suç nedir? Katalog suçlar neler? Instagram hangi nedenle kapatıldı?

INSTAGRAM HANGİ NEDENLE KAPATILDI?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

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