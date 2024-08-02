Katalog suç nedir? Katalog suçlar neler? Instagram hangi nedenle kapatıldı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı. Peki, Katalog suç nedir? Katalog suçlar neler? Instagram hangi nedenle kapatıldı?

KATALOG SUÇ NEDİR?

Katalog suçlar, Türk hukukunda belirli suçları kapsayan bir terimdir ve bu suçlar genellikle daha ciddi veya organize suçlar olarak sınıflandırılır. Katalog suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda belirli suç türlerini içerir ve bu suçlar genellikle ciddi cezai sonuçları olan suçlar olarak kabul edilir.

KATALOG SUÇLAR NELER?

Katalog suçlar; çocuğa cinsel istismar, intihara teşvik, Atatürk'e hakaret gibi içerikleri içeriyor.

INSTAGRAM HANGİ NEDENLE KAPATILDI?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.