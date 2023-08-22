Kaspersky ve Interpol, Afrika'da siber suçla mücadele operasyonunu tamamladı

Kaspersky'nin tehdit istihbaratı verileriyle desteklediği Africa Cyber Surge II operasyonu, 14 failin tutuklanması ve milyonlarca dolarlık mali kayıp ile sonuçlandı. Operasyon, Interpol'ün Afrika Siber Suç Operasyonları masası tarafından gerçekleştirildi ve bölgedeki siber suçlarla mücadeleyi amaçladı.

Kaspersky, Interpol'ü "Africa Cyber Surge II" operasyonunu tehdit istihbaratı verileriyle destekleyerek araştırmacıların tehlikeye atılmış altyapıları tespit etmesini ve bölgede siber suç işlediğinden şüphelenilen tehdit aktörlerini yakalamasını sağladı.

Şirket açıklamasına göre, operasyon, 14 failin tutuklanmasıyla ve 40 milyon doların üzerinde mali kayıpla bağlantılı saldırıya yönelik ağ altyapısının tespit edilmesiyle sonuçlandı.

Africa Cyber Surge operasyonu, siber suçlarla mücadeleyi ve bölgedeki toplulukları korumayı amaçlayan çok katılımcılı ve sürekli bir çabayı temsil ediyor.

Kaspersky'nin de içinde yer aldığı Africa Cyber Surge operasyonunun ilk bölümü Temmuz-Kasım 2022 tarihleri arasında yürütüldü ve Afrika bölgesindeki siber suçların arkasındaki tehdit aktörlerine yönelik bir dizi operasyonla ve soruşturmayla sonuçlandı.

"Africa Cyber Surge II" operasyonu Nisan 2023'te başladı ve 25 Afrika ülkesini kapsayacak şekilde 4 ay sürdü. Operasyon Interpol Afrika Siber Suç Operasyonları masasının himayesinde, Interpol Siber Suçlar Direktörlüğü ve Afripol ile bağlantılı Interpol'ün Afrika Birliği Destek Programı (ISPA) tarafından gerçekleştirildi.

Bu çaba Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Ofisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından da desteklendi.

Kaspersky, Interpol'ün diğer özel sektör partnerleriyle birlikte kötü amaçlı komuta ve kontrol sunucuları, kimlik avı bağlantıları, etki alanları ve dolandırıcılık için kullanılan IP'ler dahil olmak üzere bulduğu tehlike göstergelerini (IoC) uluslararası kurumlarla paylaştı.

Bu sayede Interpol, siber gasp, kimlik avı, iş e-postalarını ele geçirme ve çevrim içi dolandırıcılıktan şüphelenilen siber suçluları araştırmak ve etkisiz hale getirmek için Afrika kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğini kolaylaştırdı.

5 yıllık iş birliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Africa Cyber Surge II' operasyonu, üye ülkelerdeki siber suç birimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra saldırıya acil müdahale ekipleri ve internet servis sağlayıcıları gibi önemli paydaşlarla birlikteliklerin sağlamlaştırılmasına yol açtı. Bu, siber suçların küresel etkisinin azaltılmasına ve bölgedeki toplulukların korunmasına daha fazla katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Kaspersky Halkla İlişkiler Direktörü Yuliya Shlychkova da " Kaspersky, daha güvenli bir dünya inşa etme misyonunda, özel sektör, uluslararası kolluk kuvvetleri ve ulusal makamların dahil olduğu çok katılımcılı iş birliğinin önemine gereken değeri veriyor. Etkin özel sektör-kamu birlikteliğinin gücünden yararlanarak Afrika bölgesindeki siber güvenlik sektörüne güçlenmek üzere ivme kazandırabilir ve Afrika ülkelerinin olağanüstü potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Afripol İcra Direktörü Vekili Büyükelçi Jalel Chelba ise dijital sistemler, bilgi iletişim teknolojileri ve yapay zekanın önemi arttıkça, bu teknolojilerin siber suçlular tarafından istismar edilmesini önlemek için kamu ve özel sektör aktörlerinin birlikte çalışmasının acil önem kazandığını aktardı.

Chelba, Cyber Surge gibi koordine operasyonların, suç ağlarını dağıtmak ve bireysel, örgütsel ve toplum çapında koruma seviyeleri oluşturmak için gerekli olduğunu bildirdi.

Kaspersky ve Interpol arasındaki veri paylaşımı, her iki tarafın 2019'da imzaladığı ve kolluk kuvvetlerine insan kaynakları desteği ve eğitimi verilmesini de öngören 5 yıllık iş birliği anlaşmasının bir parçasını oluşturuyor.

Belgenin imzalanmasından bu yana Kaspersky ve Interpol, siber suçlarla mücadeleyi amaçlayan ortak operasyonlar ve insanların günümüzün siber riskleri konusunda daha bilinçli olmalarına yardımcı olacak farkındalığı artırma projeleri konusunda olumlu bir ivme yakaladı.