Kaspersky Uzmanlık Eğitimi Kurslarından Tersine Mühendislik En Çok Talep Edilen Beceri

Kaspersky Uzmanlık Eğitimi kurslarından elde edilen verilere göre, tersine mühendislik bilgi teknolojileri güvenlik uzmanları tarafından en çok talep edilen ve ilerlemek istedikleri beceri olarak öne çıkıyor. Kurslar, kötü amaçlı yazılım analizi ve tersine mühendislik üzerine odaklanıyor ve öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Kaspersky Uzmanlık Eğitimi kurslarından toplanan en son veriler, tersine mühendisliğin, üst üste ikinci yıl bilgi teknolojileri güvenlik uzmanlarının en çok talep ettiği ve ilerlemek istediği beceri olduğunu ortaya koyuyor.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky ekibi, kötü amaçlı yazılımların analizine dair artan ilginin yanı sıra 2023'te InfoSec profesyonelleri için çevrim içi eğitimde farklı eğilimler gözlemledi.

Zararlı yazılım analizine yeni başlayan öğrencilerden gerçek zararlı kodları analiz ederek bu beceriyi daha da geliştirmek isteyen ileri düzey uygulayıcılara kadar tersine mühendislik eğitim piramidinin tepesinde yer alıyor.

InfoSec alanı dinamik olarak gelişiyor. Bu nedenle uygulayıcılar artık sadece tek bir eğitimle yetinemiyor ve ek öğrenme ve uygulama fırsatları olmadan uzmanlıklarının güncel kalmasını sağlayamıyor. InfoSec uzmanları bilgi ve becerilerini periyodik olarak yükseltmezlerse gözden düşme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kurslar her yaş tarafından takip ediliyor.

Kaspersky Uzmanlık Eğitimi kurslarından elde edilen istatistikler, öğrenme arzusunun her yaşta ve her ölçekte kendini gösterdiğini ortaya koyuyor. Örneğin platformdaki bir öğrenci, 2023'te 130 günden fazla zamanını sürekli olarak burada geçirdi. Öğrenci bu sürenin ilk 70 günü kötü amaçlı yazılım analizine, ikinci 60 gününü tersine mühendisliğe ayırdı.

Asenkron öğrenme olarak nitelendirilen herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde öğrenme yeteneği, şu anda sabit bir ders programına bağlı olmayan ve öğrenim koşullarını bağımsız olarak seçen öğrenciler arasında en popüler formatı oluşturuyor.

Her türden bilgi güvenliği sektörü profesyonellerinin ilgisini çeken bu öğrenme tarzı, diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla istedikleri zaman deneyim alışverişinde bulunmalarına ve güncel siber tehditler, faydalı araçlar ve siber suçlular tarafından kullanılan kötü niyetli teknikler hakkında en son bilgileri almalarına da olanak tanıyor.

Kaspersky istatistiklerine göre, öğrenciler 2023 yılında her bir eğitim programına ortalama 560 dakika ayırdı ve en ilgi çekici uzmanlık kursları gelişmiş kötü amaçlı yazılım analiz teknikleri oldu. Kursiyerler bu kurslarda toplamda 4 bin dakikadan fazla zaman geçirdi.

Modern çevrim içi kurslar, artık öğrencilerin büyük bilgi bloklarını sırayla ezberlemelerine yardımcı olmak için uzun video kurslarını parçalara ayıran kısa modüllerden oluşuyor. Genel olarak her ders belirli bir konuyu açıklıyor ve belli bir becerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Amaç, karmaşık bilgilerin küçük parçalarını tekrarlayarak çalışılan konu hakkında kademeli olarak daha iyi bir eğitim kapsamı oluşturmak. Kaspersky uzmanlık eğitimleri, öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve verimliliğini artırmak için genellikle 30-40 küçük videoya bölünüyor.

Kötü amaçlı yazılımların analizi ve tersine mühendislik öne çıktı

Günümüzde öğrenciler için en büyük getiri sadece teorik öğrenmeyle sınırlı değil. Pratik becerileri geliştirmek, nitelikli öğretmenlerle gerçek vakaları analiz etmek ve kendi projelerini geliştirme fırsatı yaratmak da bunun bir parçası. InfoSec kursiyerleri için en büyük avantaj, eğitim sağlayıcısının öğrencilerin anlama düzeylerini kontrol etmelerine ve gerçek örnekleri analiz etmelerine yardımcı olmasında yatıyor.

Her öğrenci pratik becerilerini geliştirmek için özel olarak oluşturulan güvenli bir çevrim içi ortam olan Virtual Lab'de ortalama 20 saatini geçirdi. En çok öne çıkan pratik odaklı dersler kötü amaçlı yazılımların analizi ve tersine mühendislikle ilgiliydi.

Kendi kendine öğrenme, geleneksel eğitimin bir parçası olabilir ya da tamamen bağımsız veya bir eğitmenin danışmanlık desteğine dayanan gayri resmi öğrenme biçiminde sunulabiliyor. Kaspersky ekibi, çok sayıda öğrencinin kendi başlarına çalışmak ve bilgilerini genişletmek için kullanabilecekleri ek materyaller istediğini düzenli olarak gözlemliyor.

Bilgi güvenliği, ve zararlı yazılım analizi, olay müdahalesi, ürün güvenliği değerlendirmesi ve diğer alanlardaki becerileri geliştirmek için Kaspersky Uzman Eğitimine kaydolunabiliyor.