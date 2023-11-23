Kaspersky: Türkiye'deki Şirketlerin Dijitalleşmesi Artıyor, Siber Güvenlik Riskleri de Beraberinde Geliyor

Kaspersky, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki şirketlerin hızla dijitalleştiği dönemde siber güvenlik risklerine dikkati çekti. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 76'sı önemli ölçüde dijitalleşmiş durumda. Ancak dijitalleşme ile birlikte artan siber güvenlik riskleri de önemli bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor.

Kaspersky, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki şirketlerin hızla dijitalleştiği dönemde siber güvenlik risklerine dikkati çekti.

Kaspersky açıklamasına göre, son Kaspersky Business Digitisation anketine göre, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 76'sı önemli ölçüde dijitalleşmiş durumda. Bu, iş süreçlerini daha anlaşılır ve verimli kılarak işleri basitleştiriyor.

Ancak beraberinde, artan siber güvenlik riskleri gibi önemli zorlukları da var. ???????Dijitalleşme seviyesi Kaspersky Business Digitisation Index kullanılarak hesaplandı. Endeks, bir kuruluş tarafından dijital belge iş akışının kullanılması, çalışanlar için BT eğitimlerinin sağlanması, iş süreçlerinin otomasyonu, müşterilerle dijital iletişim ve diğerleri dahil olmak üzere 12 farklı bileşeni dikkate alıyor.

Özellikle, iş dünyasının dijitalleşmesi konulu ankete katılan yerel katılımcıların yüzde 62'si kurumlarında uzaktan çalışmayı uygulayabildiklerini, yüzde 80'i müşterilerle dijital iletişim araçlarını kullandıklarını ve yüzde 65'i iş süreçlerini otomatikleştirmeye çalıştıklarını ifade ederken, yüzde 70'i geçen yıl dijital cihaz ve hizmetlerin kullanımı konusunda çalışanlarına eğitim verdiğini belirtiyor.

Türkiye'deki veriler de ortalamaya oldukça yakın bir eğilim sergiliyor. Tüm bu faktörler şirketteki dijitalleşme seviyesinin artmasına katkıda bulunuyor.

Ancak aynı zamanda, iş süreçlerinin giderek daha dijital hale gelmesiyle birlikte META bölgesindeki iş dünyası temsilcileri çeşitli zorlukların da altını çiziyor.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 32'si daha fazla siber güvenlik eğitimine ihtiyaç duyduklarını bildirirken, yüzde 60'ı sektörlerinde mali ve fikri mülkiyet kayıplarının yanı sıra marka itibarına da zarar verebilecek siber casusluk faaliyetlerinin gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Anket ayrıca Türkiye'deki çalışanların yüzde 85'inin bilgisayar ve diğer dijital ekipmanlarla çalışırken daha iyi dijital becerilere ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

Dijital beceri eksikliği, bir kuruluş için önemli siber güvenlik risklerine de yol açabiliyor. META bölgesindeki katılımcıların yüzde 46'sı şirketlerinin son 24 ay içinde bir siber güvenlik olayı yaşadığını ifade ederken, Türkiye'de bu oran 28 olarak belirlendi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, şunları kaydetti:

"Yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve otomasyonun hızla ilerlemesiyle birlikte çalışanların dijital okuryazarlığı bir öncelik haline gelmelidir. Örneğin deepfake saldırılarının yükselişi, çalışanlar bunları etkili bir şekilde tespit edemezse şirketler için önemli sorunlara neden olabilir. İşletmeler dijital dönüşümü benimsemeye devam ederken, entegre siber güvenlik önlemlerinin önemi yadsınamaz durumda. Kaspersky olarak, şirketleri karmaşık siber ortamda etkili bir şekilde gezinmeleri için gelişmiş güvenlik çözümleri ve zeka ile güçlendirmeye kararlıyız. Amacımız, işletmelerin kritik varlıklarını korurken ve müşterilerinin güvenini sürdürürken dijitalleşmenin tüm potansiyelinden yararlanabilmelerini sağlamaktır."