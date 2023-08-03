Kaspersky, Tüketici Ürün Serisine Yeni Kripto Koruma Özellikleri Ekledi

Kaspersky, Kaspersky Standard, Kaspersky Plus ve Kaspersky Premium'u içeren tüketici ürün serisine yeni kripto koruma özelliklerinin eklendiğini duyurdu. Yeni özellikler, kripto kullanıcıları için özel olarak tasarlandı ve cryptoscam dolandırıcılığına ve cryptojacking'e karşı savunma ve kripto cüzdan kimlik bilgilerinin gelişmiş korumasını içeriyor.

Kaspersky ; Kaspersky Standard, Kaspersky Plus ve Kaspersky Premium'u içeren tüketici ürün serisine yeni kripto koruma özelliklerinin eklendiğini duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, ödüllü temel teknolojileri baz alan yeni özellikler, kripto kullanıcıları için özel olarak tasarlandı. Yeni özellikler cryptoscam dolandırıcılığına ve cryptojacking'e karşı savunma ve kripto cüzdan kimlik bilgilerinin gelişmiş korumasını içeriyor.

Kripto para kullanıcıları, para ve kişisel verilere erişim sağlamayı amaçlayan siber suçlular için çok cazip bir hedef grubunu oluşturuyor. Geçen yıl kripto para çalmaya yönelik kimlik avı önemli ölçüde arttı.

Cryptoscam ve cryptojacking koruması gibi temel kripto varlık koruma özellikleri Kaspersky Standard, Kaspersky Plus ve Kaspersky Premium olmak üzere üç yeni Kaspersky planında da yer alıyor. Tüm bunlar arasında Kaspersky Premium, kripto koruması için maksimum özelliklere sahip en kapsamlı çözümü simgeliyor.

Yeni kripto korumayla ilgili araçlar dört ana set halinde sunuluyor.

Kaspersky cryptoscam ve dolandırıcılık koruması, kullanıcıları çeşitli dolandırıcılık ve sahtekarlıklardan koruma özelliğine sahip. Kullanıcıları kripto cüzdanlarını ve kripto para birimleriyle ilgili kişisel veya finansal verilerini paylaşmaları için kandırmayı amaçlayan, orijinal kripto kaynağı gibi görünen web sitelerini ziyaret etmelerini engelliyor. Kullanıcıların cryptoscam girişimi ile karşı karşıya kalması durumunda, web sitesi engelleniyor ve kullanıcı bir bildirim eşliğinde uyarılıyor.

Cryptojacking koruması, kripto para birimi üretmek için kullanıcıların bilgisayarlarının işlem gücünü yetkisiz kullanımdan korumaya yönelik ikinci en önemli özelliğe karşılık geliyor. Böylece bilgisayarın performansının düşmesini ve elektrik faturalarının artmasını da önlüyor.

Kaspersky'nin davranış tabanlı algılama teknolojisi, cihazları yetkisiz kripto madenciliğine karşı koruyor. Cryptojacking davranışı tespit edildiğinde Kaspersky ürünü kullanıcıları bir bildirimle bilgilendiriyor.

Kripto cüzdan kimlik bilgilerinin korunmasına yönelik güvenlik özellikleri, hesap şifresi ve tohum cümlesi olmak üzere iki temel veri türünü korumayı amaçlıyor. Bu verilerin kaybedilmesi durumunda kullanıcıların cüzdanlarına erişimi geri kazanmalarının hiçbir yolu olmadığından, bunları saklamak ve korumak son derece önemli ve bunların kaybı cüzdandaki tüm varlıkları kaybetmeleri anlamına geliyor.

Blok zinciri kullanıcılarının yüzde 44'ü kripto suçlarından korkuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, kripto kullanıcılarının sayısı çok hızlı bir şekilde arttığını ve 2022 yılında 300 milyon kullanıcıya ulaştığını belirtti.

Blok zinciri kullanıcılarının yüzde 44'ünün kripto suçlarından korktuğunu ve kripto suçlarına maruz kaldığını aktaran Titova, "Portföyümüze özel kripto koruma özellikleri ekleyerek kripto topluluğunun ihtiyaçlarını destekliyoruz. Böylece müşterilerimiz paralarına ve kişisel verilerine yönelik siber güvenlik riskleri olmadan kripto para ile çalışabilir." ifadelerini kullandı.