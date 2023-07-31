Kaspersky, SOC 2 Denetimini Başarıyla Geçti

Kaspersky, müşteri veri güvenliğine ve güvenli yazılım geliştirme süreçlerine olan taahhüdünü yeniden teyit etmek amacıyla, Servis Sağlayıcılar için Hizmet Organizasyonu Kontrolü (SOC 2) denetimini başarıyla geçti. Denetim sonucunda, Kaspersky'nin güvenlik kontrollerinin etkili olduğu ve antivirüs veri tabanlarının yetkisiz değişikliklerden korunduğu sonucuna varıldı.

Kaspersky, müşteri veri güvenliğine ve güvenli yazılım geliştirme süreçlerine olan taahhüdünü yeniden teyit etmek amacıyla, Servis Sağlayıcılar için Hizmet Organizasyonu Kontrolü (SOC 2) denetimini geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, 2019'dan bu yana SOC 2 denetimlerinden sürekli ve başarılı bir şekilde geçiyor. Bu denetim, Kaspersky'nin antivirüs veri tabanlarının yetkisiz değişikliklerden korunması için uygulanan kontrollerin etkinliğini değerlendirmeyi sağlıyor.

Daha önce Tip 1 için yapılan denetimlerin ardından, Kaspersky şimdi Tip 2 değerlendirmesini de başarıyla geçti ve şirketin 6 aylık bir dönem boyunca uygulanan kontrolleri analiz edildi.

Hizmet Kuruluşu Kontrolleri (SOC) çerçevesi, Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) tarafından geliştirilen ve siber güvenlik risk yönetimi sistemleri için uluslararası kabul gören bir standart olarak öne çıkıyor.

Çerçeve, kuruluşların müşterilerine etkili güvenlik kontrol mekanizmalarına sahip oldukları konusunda güvence vermelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaspersky, şeffaflık ilkesiyle, süreçlerinin ve çözümlerinin güvenilirliğini ve AICPA'nın güvenlik, kullanılabilirlik, işlem bütünlüğü, gizlilik ve mahremiyet kriterlerine bağlılığını onaylamak için bu standardı seçti. Denetim, bağımsız bir hizmet denetçisinin muhasebecilerinden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonel etkinliği inceledi

Gerçekleştirilen testler; uygun yönetim, denetim ve personelin sorgulanmasını; Kaspersky faaliyetlerinin ve operasyonlarının gözlemlenmesini; Kaspersky belgelerinin ve kayıtlarının incelenmesini kapsadı. Daha önceki değerlendirmelerden farklı olarak şirketin iç kontrollerinin belirli bir zamanda uygulanması değil, aynı zamanda Aralık 2022'den Mayıs 2023'e kadar geçen 6 aylık süredeki kontrollerin operasyonel etkinliği de incelendi.

Denetim sonucunda, Kaspersky'nin düzenli otomatik antivirüs veri tabanı güncellemelerini sağlamaya yönelik iç kontrollerinin etkili olduğu ve antivirüs veri tabanlarının geliştirilmesi ve uygulanması sürecinin yetkisiz temperlemeye karşı korunduğu sonucuna varıldı.

"Müşterilerimizin güvenliği her şeyden önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Baş Teknoloji Sorumlusu Anton Ivanov, müşterilerin güvenliğinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Güvenlik kontrollerimizin ve süreçlerimizin düzgün bir şekilde uygulandığının ve AICPA'nın güvenlik kriterlerine uygun olduğunun bir kez daha bağımsız bir onayını almaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni SOC 2 Tip 2 denetimi, müşterilerimize sistemlerimizde güvenlik kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde kurulduğuna dair güvence veriyor ve iç süreçlerimizin en yüksek standartlara uygun olduğunu kanıtlıyor."