Kaspersky, siber zorbalığı durdurmaya yönelik ipuçları paylaştı

Kaspersky, siber zorbalığı durdurmaya yönelik bazı ipuçlarını açıkladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamada, 16 Haziran'daki Dünya Siber Zorbalığı Durdurma Günü öncesinde gençleri bu konuda bilinçlendirmeye odaklanmak ve siber zorbalık gibi ciddi bir sorunu durdurmak için önemli bazı ipuçları paylaşıldı.

Kaspersky'nin herkes için daha güvenli ve daha saygılı dijital ortamlar oluşturma amacıyla siber zorbalıkla mücadele için önerdiği 10 pratik ipucunun yer aldığı açıklamada, "Çevrim içi faaliyetlerin farkında olun. Kullandığınız siteleri, uygulamaları ve platformları her zaman izleyin. Gizlilik politikalarını ve hangi içeriğin paylaşılmasının uygun olduğunu iyi öğrenin. Sosyal medya platformlarında ve uygulamalarında her zaman gizlilik ayarlarını kullanın. Bu ayarlardan paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin göreceğini kontrol edebilirsiniz. İnternetteki bilgilerin kalıcı olduğunu unutmayın. Bir gönderiyi, yorumu, fotoğrafı veya videoyu silmiş olsanız bile kötü niyetli kullanıcılar bunları bulabilir. Ebeveynlerinizin veya başkalarının paylaştıklarınızı görmesinden rahatsız oluyorsanız bunları paylaşmamanız en iyisidir." denildi.

"Karmaşık ve benzersiz parolalar kullanın"

Güçlü parola kullanımının da tavsiye edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilgisayar korsanlığını önlemek için tüm hesaplarınız için karmaşık ve benzersiz parolalar kullanın. Şifrelerinizi asla kimseyle paylaşmayın. Çoğu platformda taciz içeren davranışları bildirmek ve kişileri engellemek için kullanabileceğiniz araçlar vardır. Herhangi bir zamanda tehdit veya taciz edildiğinizi hissederseniz siber zorbaları engellemek ve bildirmek için bu araçları kullanın. Genellikle zorbalarla veya diğer trollerle çevrim içi etkileşime girerseniz durum daha da kötüleşir. Sizden gelecek bir tepki ararlar, hatta onlardan korkmaya başlarsanız daha da saldırganlaşırlar. Bunun yerine onları görmezden gelin, rapor edin, engelleyin ve ebeveynlerinizi uyarın.

Siber zorbalarla olan iletişiminizin kaydını her zaman tutun. Onlar konuşmalarını silmeden önce ekran görüntülerini alın. Olaylar kontrolden çıkarsa topladığınız bu kanıtlar ebeveynler, öğretmenler veya ilgili makamlar için yararlı olabilir. Siber zorbalık söz konusu olduğunda yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Neler olduğu hakkında güvendiğiniz biriyle konuşun. Ebeveynlerinize, öğretmenlerinize veya okul rehberlik danışmanınıza ulaşın. Bu kişiler, size destek sağlayabilir ve uygun adımları atmanıza yardımcı olabilir."

"Güvenilir bir güvenlik yazılımı kullanın"

Bu konularda eğitimli olmanın ve başkalarına yardım etmenin önemine işaret edilen açıklamada, şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Önceden uyarılmış olmak, önceden hazır olmaktır. Yapılacak en iyi şey, siber zorbalık, işaretleri tanımlama ve hatta kişisel hayatınızı nasıl etkileyebileceği hakkında kendinizi eğitmek için çevrim içi kaynakları kullanmaktır. Arkadaşlarınızı ve ailenizi de güvende tutmaya yardımcı olmak için öğrendiklerinizi onlara da gösterin. Güvenilir bir güvenlik yazılımı kullanın. Örneğin, dijital ebeveynlik ve aile koruması için Kaspersky Safe Kids hepsi bir arada uygulaması, ebeveyn kontrolünü uygun bir fiyata kolaylaştırır. Bu çözümle ebeveynler, GSP izleme ve çevrimiçi etkinliklerinin raporlarını alma gibi yollarla çocuklarını çevrim içi ve çevrim dışı olarak izleyebilir. Ayrıca, web filtreleme ve güvenli arama seçenekleriyle uygunsuz içerikleri gizlerken, belirli uygulamaların ve web sitelerinin açılmasını engelleyebilir. Kaspersky Safe Kids çözümü Kaspersky Premium aboneliğinde mevcuttur. 22 Haziran'a kadar satın alarak yaz promosyon kampanyası sayesinde yüzde 33 indirimden faydalanabilirsiniz."

"Gençlerimizin güvenliğini sağlamanın önemin çok iyi anlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, "Günümüz dijital dünyasında gençlerimizin güvenliğini sağlamanın önemin çok iyi anlıyoruz. İnternet, eğitimi desteklemek, arkadaşlarla ve aileyle etkileşimde bulunmak ve eğlenmek için önemli olsa da devam eden siber zorbalık tehdidi nedeniyle tehlikelerle dolu. Kaspersky olarak verdiğimiz hizmetlerle çocukları ve ebeveynleri çevrim içi ortamda koruyacak bilgi ve araçlarla donatarak dijital dünyada daha güvenli bir şekilde gezinmeleri için onları cesaretlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.