Kaspersky, siber güvenlik eğitim programı KIPS için güncelleme yayınladı

Kaspersky, kötü amaçlı yazılımların ve diğer türden saldırıların iş performansı ve gelir üzerindeki gerçek etkisini göstermeyi amaçlayan oyun tabanlı eğitim programı Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) için bir güncelleme yayınladı.

Kaspersky, kötü amaçlı yazılımların ve diğer türden saldırıların iş performansı ve gelir üzerindeki gerçek etkisini göstermeyi amaçlayan oyun tabanlı eğitim programı Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) için bir güncelleme yayınladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Verizon'un 2022 Veri İhlalleri Araştırmaları Raporuna göre 2022'deki fidye yazılımı ihlallerinin sayısı yüzde 13 artarak son 5 yılın toplamından daha fazla oldu. Söz konusu ihlallerin yüzde 82'sinde sosyal kaynaklı saldırılar ve hatalar da dahil olmak üzere insan unsuru ön planda yer aldı.

İşletme yöneticileri siber güvenliğin önemini anlasa da birçok CISO için üst düzey yöneticileri eğitim sürecine dahil etmek hala zorlayıcı bir konu olarak görülüyor.

Bu konuda genellikle BT ve BT dışı personel arasında anlayış eksikliği bulunuyor. Kaspersky araştırmasının gösterdiği üzere, yöneticilerin ve BT dışı katılımcıların yüzde 98'i en az bir BT güvenliği iletişimsizliği ile karşılaşıyor ve yöneticilerin yüzde 62'si bunun en az bir siber güvenlik olayına yol açtığını kabul ediyor.

Temel eğitim veya diğer tüm çalışanlarla benzer yaklaşım C seviyesindeki yöneticiler için işe yaramıyor. Bu kişilerin olayların işle ilişkisini görmelerini sağlayacak özel bir format ve sunumla karşılarına çıkmak gerekiyor.

SANS Institute gibi önde gelen eğitim kurumları tarafından lisanslanan KIPS eğitimi, 75'ten fazla ülkedeki şirketler tarafından tamamlandı. Kaspersky'nin ürüne dair güncellemeleri, kurumlar açısından daha geniş olanaklar sunan yeni işlevler içeriyor.

Yeni geliştirilmiş çevrim içi oyun işlevselliği, müşterilerin kütüphaneden farklı saldırı türlerini seçip birleştirerek oyun senaryolarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Bu işlevsellik, şirketlerin aynı sektör senaryosunu birden çok kez oynamasına olanak tanıyarak oyuncuların farklı saldırı kombinasyonlarıyla ilgilenmesini sağlıyor.

Oynanan her senaryo ve saldırı gerçek hayattaki vakalara dayanıyor. Her bir senaryo siber güvenliğin iş sürekliliği ve karlılık açısından gerçek rolünü gösteriyor. Ortaya çıkan zorlukların ve tehditlerin, ayrıca kuruluşların savunmalarını kurgularken yaptıkları tipik hataların vurgulanmasını sağlıyor.

Dağınık ekipler için kullanışlı bir özellik

Yeni çevrim içi sürüm, kullanıcıların neredeyse her yerde çok sayıda katılımcıyla bir arada simülasyonu oynamasına olanak tanıyor ve kullanıcıların ekipler arasında sesli sohbetler oluşturmasına izin veriyor. Böylece farklı gruplar birbirlerinin tartışmalarını duymuyor. Bu, özellikle çevrim dışı oyun için aynı ofiste toplamanın zor olduğu dağınık ekipler için kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Hizmetler ve Eğitim Ürün Grubu Başkanı Alexey Malnev, siber güvenlik eğitim programlarının her ölçekteki şirket için popüler olmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son BT güvenlik ekonomisi araştırmamıza göre şirketlerin yüzde 36'sı ve KOBİ'lerin yüzde 30'u önümüzdeki 12 ay içinde güvenlik eğitimine yönelik hizmetleri benimsemeyi planlıyor. Eğitimin ve siber güvenlik kültürünün C seviyesi yöneticiler tarafından yönlendirildiği programlar genellikle en etkili olanlar arasında öne çıkıyor. KIPS, karar vericilere kurumda siber güvenliğe dikkat edilmesi gerektiğini basit ve anlaşılır bir şekilde aktaran bir ürün. Bu eğitim sayesinde CISO'ların üst düzey yöneticileri siber güvenliğe dahil etmelerine, gelir ve siber güvenlik arasındaki bağlantıyı görmelerini sağlamalarına ve CEO, BT güvenliği, BT ve işletme yöneticileri arasındaki iş birliğini ve karşılıklı anlayışı artırmalarına yardımcı oluyoruz."