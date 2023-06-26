Kaspersky, SE Labs testlerinde yüzde 100 koruma başarısıyla ödüllendirildi

Kaspersky'nin ürünleri SE Labs tarafından yüzde 100 kötü amaçlı yazılımdan koruma etkinliğini kanıtlayan en yüksek puanları ve 'AAA' ödüllerini aldı. Şirketin tespit sistemleri, 2022'de her gün ortalama 400 bin kötü amaçlı dosyanın dağıtıldığını keşfetti. Kaspersky, SE Labs tarafından üç ayda bir yapılan testlere katılarak, ürünlerinin tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit etme ve engelleme konusunda ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar az yanlış pozitif sonuca neden olduğunu gösterdi. Kaspersky'nin tüm ürünleri 1.144 puanla en yüksek 'Toplam Doğruluk Derecesi' puanını aldı ve 'AAA' ödülünü kazandı.

Kaspersky'nin ürünleri SE Labs tarafından yüzde 100 kötü amaçlı yazılımdan koruma etkinliğini kanıtlayan en yüksek puanları ve "AAA" ödüllerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin tespit sistemleri, 2022'de her gün ortalama 400 bin kötü amaçlı dosyanın dağıtıldığını keşfetti. Bu da 2021'e kıyasla yüzde 5'lik bir artışa işaret ediyor. Kötü amaçlı yazılım varyantlarının sayısı arttıkça ve daha karmaşık hale geldikçe, işletmelerin ve müşterilerin güçlü bir uç nokta kötü amaçlı yazılımdan koruma korumasına sahip olması önem kazanıyor.

SE Labs tarafından üç ayda bir yapılan testlere katılan Kaspersky, "Ev" segmentinde Kaspersky Plus, "Küçük İşletme" ve "Kurumsal" segmentlerinde Kaspersky Small Office Security ve Kaspersky Endpoint Security for Business ürünlerini sundu. Testler sırasında toplam 16 tedarikçinin ürünleri, bilinen köklü teknikleri kullanan hedefli saldırılardan, test sırasında internette canlı olduğu tespit edilen genel e-posta ve web tabanlı tehditlere kadar çeşitli türde tehditlere maruz bırakıldı. Sonuçlar, ürünlerin tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit etme ve engelleme konusunda ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar az yanlış pozitif sonuca neden olduğunu gösterdi.

Kaspersky'nin tüm ürünleri 1.144 puanla en yüksek "Toplam Doğruluk Derecesi" puanını aldı. Bu derecelendirme iki bölümden oluşuyor. Kaspersky, sistemi tehlikeye atabilecek tüm tehditleri tespit ettikten, engelledikten ve önledikten sonra ilk bölüm olan Koruma Derecelendirmesinde maksimum 400 puan kazandı. Meşru Yazılım Derecelendirmeleri bölümünde ise Kaspersky ürünleri, meşru uygulamaları ve URL'leri doğru bir şekilde sınıflandırarak ve her ürünün kullanıcıyla olan etkileşimini göz önünde bulundurarak 744 puan aldı. Genel puana ek olarak, Kaspersky ürünleri "AAA" ödülünü kazandı ve kendi kategorilerinde birinciliği elde etti.

Kaspersky, 2022 yılında dört çeyreğin üçünde birincilik aldı

Kaspersky, SE Labs üç aylık testlerine sürekli olarak katılıyor. İncelenen ürünler, 2022 yılında dört çeyreğin üçünde birinciliği elde ederek yüzde 100 koruma sonuçları ve istikrarın yanı sıra en yüksek "AAA" derecesini gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, kötü amaçlı yazılımların giderek geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle müşterilerin ve işletmelerin veri sızıntısı riskini, finansal riskleri, kurumsal sistem arızalarını ve kötü amaçlı yazılım bulaşmasının getirebileceği birçok sonucu azaltmak için cihazlarını etkili bir şekilde korumaları çok önemli. Sürekli olarak tehdit ortamını gözlemliyor, yeni tehdit ve saldırı türlerini keşfediyor, ürünlerimizi değişiklikler ve yeni zorluklar doğrultusunda geliştirmek ve güncellemek için çalışıyoruz. SE Labs testlerine 2016 yılından bu yana düzenli olarak katılıyoruz. 2010 yılından beri SE Labs'ın öncesi olan Dennis Technology Labs'da inceleniyoruz. SE Labs son derece zorlu ve gerçekçi bir test uyguluyor. Bu da yıllar boyunca ürünlerimizin etkinliğini kanıtlayan sonuçlarımızla daha da gurur duymamızı sağlıyor. Bu tür düzenli bağımsız testler, büyüme noktalarını bulmamızı sağlıyor ve müşterilerimiz ve iş ortaklarımız gösterdiğimiz yüksek güvenlik seviyesinden emin olabiliyor."

SE Labs Üst Yöneticisi (CEO) Simon Edwards ise en son saldırı ve tehdit türlerini temel alan testler gerçekleştirdiklerini aktararak, "Böylece ürünlerin kullanıcıların cihazlarını en yeni saldırılara karşı koruma becerisine göre, güvenlik sağlayıcıların ürünlerini etkili ve güncel tutma çabalarının sonuçlarını görebiliyoruz. Kaspersky, 2022'de olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de etkileyici sonuçlara imza atarak yüzde 100 koruma seviyelerini doğrulamaya devam etti. Bu da ürünlerinin koruma yeteneklerini sürekli geliştirdiğini ve iyileştirdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.