Kaspersky, sahte hesap ve uygulamalara karşı koruma sağlayan hizmetini güncelledi

Kaspersky, kurumlar için sosyal ağlardaki sahte hesapların yanı sıra mobil uygulama platformlarındaki sahte uygulamalara karşı gelişmiş koruma sağlayan Digital Footprint Intelligence (Dijital Ayak İzi İstihbaratı) hizmetini güncelledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky araştırmacıları tarafından sadece geçen yıl 500 milyondan fazla sahte web sitesine yönelik erişim teşebbüsü tespit edildi.

Bu art niyetli tasarlanmış web siteleri, siber suçluların hassas verileri toplamasına ve güvenilir markaların itibarını kullanarak kurbanların güvenini istismar etmesine olanak tanıyor.

Markanın itibarını bu gibi taklit saldırılarından korumak için şirketlerin özellikle web siteleri, sosyal ağlar ve pazar yerleri gibi çevrim içi alanlarda işlerinin güvenliğine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence, kurumlara dijital ayak izleri hakkında içgörü sağlayarak potansiyel güvenlik risklerini ve açıklarını belirlemelerine olanak tanıyan bir tehdit istihbaratı hizmeti olarak sunuluyor.

Güncellenen çözüm artık Facebook, Snapchat, Instagram ve eski adı Twitter olan X'deki sahte hesapların yanı sıra AppStore ve Google Play'deki sahte uygulamaları da izleyebiliyor, tespit edebiliyor ve kaldırabiliyor.

Siber suçlular, kullanıcıları hedeflemenin alternatif bir yolu olarak sosyal ağlar ve mobil platformlardaki profilleri taklit ederek veya çalmaya çalışarak şirketleri taklit etme yoluna gidiyor.

Böylece sahte ürünler satabiliyor veya müşteri destek yetkilisi gibi davranarak kullanıcıları hassas verileri ifşa etmeye veya kötü amaçlı web sitelerini ziyaret etmeye ikna etmeye çalışabiliyor. Yöneticiler de bu tarz saldırıların cazip bir hedefini oluşturuyor. Bu kişilerin kimliğini taklit etmek, dezenformasyonun ve gelişmiş kimlik avı kampanyalarının yayılmasına yardımcı oluyor.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence, herkese açık çevrim içi kaynakları izleyerek ve şirketlere olası kötü amaçlı etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak, işletmelerin söz konusu tehditleri kullanıcılarını, markalarını ve gelirlerini olumsuz etkilemeden önce belirlemelerine ve ortadan kaldırmalarına yardımcı oluyor.

Hizmet, bu yılın başlarında marka şirket isimlerini, çevrim içi hizmetleri ve ticari markaları hedef alan kimlik avı web sitelerini izlemeye yardımcı olan Hedefli Kimlik Avı için gerçek zamanlı uyarılar eklenerek daha da geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbaratı Başkanı Yulia Novikova, "Takedown hizmetiyle güçlendirilen Kaspersky Digital Footprint Intelligence, işletmelere markalarını korumaları için daha fazla fırsat sunuyor. Kaspersky Threat Intelligence portföyündeki diğer ürünlerle birlikte bu hizmet, potansiyel tehditler ve güvenlik açıkları hakkında eyleme geçirilebilir istihbarat sağlayarak kurumların güvenliğini iyileştirmelerine yardımcı olmak için tüm deneyimlerimizi bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.