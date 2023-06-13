Kaspersky Safe Kids mobil uygulaması güncellendi

Kaspersky, "Kaspersky Safe Kids" mobil platform uygulamasının güncellendiğini duyurdu. Yeni özellikler arasında çocuklar için tasarlanan yeni bir ana ekran, ebeveynlerin tüm dijital faaliyetleri ve cihazlarını tek bir harita üzerinde görüntüleyebilmesi gibi özellikler yer alıyor.

Kaspersky, "Kaspersky Safe Kids" mobil platform uygulamasının güncellendiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, bu sürümde hayata geçirilen temel güncellemeler, uygulamanın yeni tasarımının ve ara yüzünün yanı sıra ebeveynlerin uygulamadan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak en iyi ayarları ve ipuçlarını sağlamayı amaçlayan yeni özelliklere odaklanıyor. Kaspersky Safe Kids, güncellemeyle çocuklar için yeni bir ana ekrana da kavuştu.

Kaspersky tarafından yakın zaman önce yapılan bir ankete göre, çocukların dijital yaşamları küçük yaşlarda başlıyor. Özellikle 7-13 yaş arasındaki çocukların yüzde 75'i kendi taşınabilir cihazlarına sahip. Bu gerçek göz önüne alındığında, ebeveynler çocuklarının dijital dünyada güvende olduğundan emin olmak istiyor. Anket sonuçları, ebeveynlerin yüzde 65'inin çocuklarının dijital yaşam güvenliği konusunda endişesi olduğunu gösteriyor.

En dikkati çekici güncelleme, mobil platform uygulamasının yeni tasarımında kendini gösteriyor. Bu yeni görünümle uygulamanın arayüzü daha kullanışlı ve kullanıcı dostu haline geldi.

Buna ek olarak, ebeveynler artık çocuklarının tüm dijital faaliyetlerini ve cihazlarını tek bir harita üzerinde görüntüleyebiliyor. Bu, yetişkinlerin ana ekrandan cihaz ve uygulama kullanıcı durumunu görebileceği, çocuklara dair raporlara hızlı ve kolay bir şekilde erişebileceği ve tek dokunuşla çocuğun cihazını anında engelleyebileceği anlamına geliyor. Yeni tasarıma sahip Kaspersky Safe Kids, hem iOS hem Android cihazlarda kullanılabiliyor.

Yeni Kaspersky Safe Kids, ayrıca ebeveynlere uygulamayla iletişim kurmaları için yeni yollar sunuyor. Özellikle ebeveynlerin ana ekranına yeni bir "Banner Hints" bölümü yerleştirildi. Bu bölüm ebeveynlere en iyi ayarların seçilmesi, dijital yaşam hileleri ve daha fazlası hakkında değerli ipuçları ve tavsiyeler sunuyor. Tüm bunlar ebeveynlerin uygulamadan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çocuklar için tasarlanan yeni ana ekran, ekran süresi sınırları da dahil olmak üzere kuralları takip etmelerine ve ebeveynlerin taleplere verdikleri yanıtları görüntülemelerine olanak tanıyarak çocukların zamanlarını kendi başlarına yönetmelerini sağlıyor. Bu, yasaklı sitelere yapılan ziyaretleri de içeriyor ve erken yaşlardan itibaren sorumlu dijital alışkanlıkları teşvik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, günümüzde çocukların ilk cihazlarını çok küçük yaşlarda edindiklerini göz önünde bulundurarak, ebeveynlere çocuklarını istenmeyen dijital deneyimlerden korumak ve sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandırmak için etkili ve kullanışlı araçlar sunmak istediklerini belirtti.

Titova, "Yeniden tasarlanan arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle yeni Kaspersky Safe Kids, dijital ebeveynliği hem ebeveynler hem de çocuklar için daha etkili, şeffaf ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor. Bu sayede ebeveynler çocuklarının çevrim içi ilgi alanlarını daha derinlemesine inceleyebilirken, çocuklar da sorumlu dijital davranışları öğrenerek tüm aile için daha güvenli ve sağlıklı bir dijital deneyim sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.