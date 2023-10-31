Kaspersky Safe Kids ile Çocuklar Ekstra Cihaz Kullanım Süresi Talep Edebiliyor

Kaspersky'nin yenilenen dijital ebeveynlik uygulaması "Kaspersky Safe Kids" ile çocuklar, tek bir tıklamayla ekstra cihaz kullanım süresi talep edebiliyor. Uygulama, ebeveynlerin ekstra süre eklemesini kolaylaştırarak iletişimi hızlı ve kolay hale getiriyor.

Kaspersky'nin yenilenen dijital ebeveynlik uygulaması "Kaspersky Safe Kids" ile çocuklar, tek bir tıklamayla ekstra cihaz kullanım süresi talep edebiliyor.

Kaspersky açıklamasına göre, artık ebeveynlerin "Ayarlar" kutusuna manuel olarak ekstra süre eklemesi gerekmiyor. Bunun yerine bildirime dokunarak talebi onaylamaları, ek süre sınırı belirlemeleri veya reddetmeleri yeterli oluyor. Bu özellik, ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimi hızlı ve kolay hale getirmeye yardımcı olmak için tasarlandı.

Yapılan bilimsel çalışmaya göre, 6-14 yaş arasındaki okul çağındaki çocuklar günde 2,77 saatlerini ekran başında geçiriyor ve yüzde 46,4'ü günde 2 saat veya daha uzun süre cihaz başında kalıyor.

Yakın zamanda yapılan bir Kaspersky araştırması da ebeveynlerin tutum, inanç, norm ve davranışlarının çocukların davranışlarını etkileyen ortak bir sosyal ortam yarattığını gösteriyor. Küçüklerin çevrim içi ortamda ne kadar zaman geçireceğine ebeveynler karar veriyor. Zaman zaman çocukların fazladan cihaz başında kalma süresi istediği de görülebiliyor.

Güncellenen Kaspersky Safe Kids uygulaması ile çocuklar, uygulamanın ana ekranından ekstra cihaz süresi talep edebiliyor. Çocuk ekstra süre talep ettiğinde, ebeveynler ekranlarında bir bildirim alıyor ve bu bildirim onları "Talep" bölümüne yönlendiriyor.

Çocukların talep edilen süreyi belirtmelerine gerek yok, ebeveynler onlar için uygun zaman aralığını kendileri seçebiliyor. Buna ek olarak, ana ekranda ebeveynler için kullanılan ekstra süreye ilişkin istatistikleri görebilecekleri yararlı infografikler bulunuyor.

Yeni özellik, hem ebeveynler hem de çocuklar Android cihazlara sahip olduğunda ya da yalnızca yetişkin iOS cihaza sahip olduğunda kullanılabiliyor. Gelecekte bu özellik genişletilerek basit zaman talebi her cihaz iOS işletim sistemine sahip olduğunda da kullanılabilecek. Çocuklar Mac ve Windows cihazlarından da ekstra süre talep edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, çocukların erken yaşlardan itibaren kendi cihazlarına sahip olduğu gerçeği göz önüne alındığında, ekran süresinin kontrolünün etkili dijital ebeveynlik için temel özelliklerden biri olduğunu vurguladı.

Özar, "Kaspersky Safe Kids'i geliştirip iyileştirirken hem ebeveynlerin hem de çocukların ihtiyaçlarını sürekli göz önünde bulunduruyoruz. Güncellemeden önce ekstra cihaz süresi talep etmek hem ebeveynler hem de çocuklar için pek kolay değildi. Bu görevi dijital hale getirmenin yetişkinler ve küçükler arasındaki iletişimi daha kolay ve daha az stresli hale getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.