Kaspersky Password Manager, 2FA tek seferlik parola saklama ve yeni tarayıcı desteği ile geliyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Password Manager iki yeni özelliğe kavuştu. Bunlardan ilki, kullanıcıların iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) için kullanılan özgün anahtarları güvenle saklamasını ve tek seferlik parolalar oluşturmasını sağlıyor. Ayrıca, desteklenen tarayıcılar listesi Opera ve Opera GX'i içerecek şekilde genişletildi.

Dijital kimlik bilgilerinin sayısının artması ve bilgisayar korsanlarını engellemek için kullanılan parolaların giderek karmaşık hale gelmesi nedeniyle parola yöneticilerinin kullanımı kaçınılmaz bir seçenek haline geliyor.

Security.Org'un "Password Manager Annual Report 2022" araştırmasına göre, 2022 yılında parola yöneticilerinin mobil cihazlardaki kullanımı masaüstü bilgisayarlardaki kullanımını geçti. ABD'deki parola yöneticisi kullanıcılarının yüzde 84'ü bunları telefonlarında da kullanıyor. Kimlik bilgilerini çevrim içi ortamda korumak için parola yöneticilerini kullanan Amerikalı sayısı 45 milyon ancak bireylerin neredeyse üçte ikisi parolalarını takip etmek için ezbere veya elle yazılmış notlara güveniyor.

Kaspersky Password Manager artık iki faktörlü kimlik doğrulamayla (2FA) korunan hesaplar için doğrulama kodları alarak kullanıcılara gelişmiş dijital güvenlik sunuyor. İki faktörlü kod, kullanıcı hesaplarının güvenliğini artırmak ve söz konusu hesaplar tehlikeye girdiğinde bunları koruma altına almak için kullanılıyor.

Yeni özellik, tek seferlik giriş kodu oluşturmak için saklanan benzersiz anahtarı her 30 saniyede bir güncelliyor. Kullanıcıların kodu uygulamadan kopyalamaları ve hesaplarına giriş yaparken gerekli alana yapıştırmaları gerekiyor. Mac kullanıcıları, kimlik doğrulama için kodları manuel olarak görüntüleyebiliyor ve yazabiliyor. Windows kullanıcıları için bu özellik 2023 sonbaharında kullanıma sunulacak.

Opera ve Opera GX'i destekliyor

Kaspersky Password Manager tarayıcı uzantısı Opera ve Opera GX'i (sürüm 92 ve üstü) destekleyecek şekilde genişletildi. Kullanıcıların kişisel ve hassas verilerle çalışmasını kolaylaştıran bu tarayıcı uzantısı, oturum açma bilgilerini, parolaları ve diğer verileri otomatik olarak Kaspersky Password Manager bünyesine kaydediyor ve oturum açarken veya çevrim içi ödeme yaparken kimlik bilgilerini otomatik olarak dolduruyor.

Opera ve Opera GX'e (sürüm 92 ve üstü) ek olarak, Kaspersky Password Manager tarayıcı uzantısı "Mozilla Firefox 65 ve üstü / Mozilla Firefox for OS X, Google Chrome 70 ve üstü/Google Chrome for OS X, Yandex Browser, Chromium tabanlı Microsoft Edge 79 ve üstü ve Safari for OS X" tarayıcılarda kullanılabiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, "Kullanıcılar, artan hesap sayısı ve veri hacmi nedeniyle büyük miktarda değerli ve önemli bilgiyi güvenli bir şekilde saklamak ve düzenlemek için uygun hizmetlere ihtiyaç duyuyor. Bunun için en uygun çözüm, güvenilir bir şifre yöneticisi kullanmaktır. Şifre yöneticilerinin sağladığı özel ve güvenli veri kasası, kullanıcıların şifrelerini, banka kartlarını, belgelerini ve daha fazlasını hem masaüstü hem de mobil cihazlarından kolayca yönetmelerini sağlar." ifadelerini kullandı.