Kaspersky, Kanada hükümetinin mobil cihazlarda kullanım yasağına tepki gösterdi

Kaspersky, şirkete ait uygulamaların Kanada hükümetine ait mobil cihazlarda yasaklanması ile ilgili olarak "Kaspersky ürünlerinin teknik bir değerlendirmeye bile sokmadan alınan bu karar politik nedenlerle alınmış gibi görünüyor." açıklamasında bulundu.

Kaspersky, şirkete ait uygulamaların Kanada hükümetine ait mobil cihazlarda kullanılmasının yasaklanmasına dair bir açıklama yayımladı.

Kanada Hazine Kurulu'nun Kaspersky uygulamalarının hükümet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanılmasını yasaklama kararından büyük bir üzüntü duyulduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu karar Kaspersky'nin Kanada hükümetinin temel endişelerine herhangi bir uyarı veya açıklama fırsatı verilmeden sürpriz bir şekilde alındı.

Kaspersky ürünlerinin teknik bir değerlendirmeye bile sokmadan alınan bu karar politik nedenlerle alınmış gibi görünüyor. Kaspersky, bu yasağın asılsız iddialara dayandığını ve şirketin hatalı bir politika izlediğine dair kamuya açık herhangi bir kanıt bulunmadığını savunuyor. Bu eylemleri başka türlü gerekçelendirecek herhangi bir kanıt veya yasal süreç bulunmadığından, bu eylemler son derece desteksizdir ve Kaspersky'nin ürün ve hizmetlerinin bütünlüğüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeden ziyade jeopolitik iklime bir yanıt niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Kaspersky'nin ortaklarına ve müşterilerine ürünlerinin kalitesi ve bütünlüğü konusunda güvence vermeye devam edeceği ve Kanada hükümet kurumlarıyla iş birliği yapmaya ve bu kararı geri çevirmeye hazır olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şirket, 2017'den bu yana daha büyük bir şeffaflık için kapsamlı bir önlem paketi uyguluyor ve çözümlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini teyit etmeye devam ediyor. Bu, Avrupa, ABD, Kanada, Latin Amerika ve Asya-Pasifik'teki kullanıcılar için veri işleme altyapısının İsviçre'ye taşınması da dahil olmak üzere bir dizi tedbiri içeriyor. Tehdit verilerinin işlendiği Zürih'teki veri merkezleri, endüstri standartlarıyla tam uyumlu birinci sınıf tesisler sunuyor.

Kaspersky Security Network sunucuları da dahil olmak üzere dağıtılmış altyapımız, daha büyük işletme hızı ve dayanıklılık sağlamak için dünya çapında farklı ülkelerde bulunuyor.

Veri hizmetlerimizin ve mühendislik uygulamalarımızın güvenliği ve bütünlüğü, bağımsız üçüncü taraf değerlendirmeleri tarafından onaylanıyor. Kaspersky, 2023 yılında kapsamlı bir SOC 2 Tip 2 denetimini başarıyla geçmiş ve Kaspersky'nin bilgi güvenliği yönetim sistemi ISO/IEC 27001: 2013 uluslararası standardına göre sertifikalandırılmıştır. Bu üçüncü taraf güvence belgeleri talep edildiğinde sunulabilir. Kaspersky, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere sektör lideri ürünler ve hizmetler sunuyor ve Rusya dahil olmak üzere herhangi bir hükümetle bağlantısı olmadığını açıkça belirtiyor. Şirket, şeffaflığın ve müşterilerine dürüstlük ve güvenilirlik konusundaki kalıcı taahhüdünü göstermek için somut önlemleri uygulamaya devam etmenin çok önemli olduğuna inanıyor."